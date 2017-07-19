Закон о курортном сборе, который уже прозвали «налогом на воздух», утвердили в третьем чтении.

Теперь Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольские края могут требовать с туристов деньги за пребывание на местных курортах. Все вырученные средства пойдут на благоустройство и ремонт мест отдыха.

Эксперимент пройдёт в России до 31 декабря 2022 года. Определиться с курортным сбором регионы должны до 1 декабря 2017 года. Взимать его начнут с 1 мая 2018 года.

Напомним, размер сбора не сможет превышать 100 рублей за сутки. В 2018 году же он составит максимум 50 рублей, пишут «РИА Новости». Кстати, по желанию регионы смогут уменьшать сбор, в том числе до нуля. А платить его придётся всем совершеннолетним, кто пробудет на курорте более 24 часов, за каждые сутки, кроме дня заезда.

От уплаты налога освободят Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, а также малоимущие семьи и другие категории льготников.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Крыму между тем активизировались мошенники, взимающие с отдыхающих курортный сбор. Туристов просят не поддаваться на уловки жуликов.

Также в России недавно предложили обложить новым налогом отдыхающих заграницей.