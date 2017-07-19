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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

Налог «на воздух» для отдыхающих утвердили в окончательном чтении

Сегодня 16:06
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Закон о курортном сборе, который уже прозвали «налогом на воздух», утвердили в третьем чтении.

Теперь Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольские края могут требовать с туристов деньги за пребывание на местных курортах. Все вырученные средства пойдут на благоустройство и ремонт мест отдыха.

Эксперимент пройдёт в России до 31 декабря 2022 года. Определиться с курортным сбором регионы должны до 1 декабря 2017 года. Взимать его начнут с 1 мая 2018 года.

Напомним, размер сбора не сможет превышать 100 рублей за сутки. В 2018 году же он составит максимум 50 рублей, пишут «РИА Новости». Кстати, по желанию регионы смогут уменьшать сбор, в том числе до нуля. А платить его придётся всем совершеннолетним, кто пробудет на курорте более 24 часов, за каждые сутки, кроме дня заезда.

От уплаты налога освободят Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1−2 группы, а также малоимущие семьи и другие категории льготников.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Крыму между тем активизировались мошенники, взимающие с отдыхающих курортный сбор. Туристов просят не поддаваться на уловки жуликов.

Также в России недавно предложили обложить новым налогом отдыхающих заграницей.

Комментарии 2
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Андрей
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А за испорченный воздух не собираются там налоги брать
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читатель
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РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ В ЭФИРЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ РФ ЗАЯВИЛ, ЧТО КРЫМ УКРАИНСКИЙ И ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ "Крым - это территория Украины, и его аннексия не сулит России ничего хорошего, поэтому полуостров нужно вернуть", - об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" известный российский ученый и общественный деятель, профессор Высшей школы экономики, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский, Ученый сказал: «Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории и присоединила к себе. Крым и кусок Донбасса ... Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я считаю, ничего хорошего для нашей страны не будет. Я считаю, что перспективы хорошей здесь нет. Мы уже за это платим ... И будем платить еще больше ".
Шаблинский также заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, поскольку он является ее территории. "Украина должна обладать своими территориями. Это ее территория ..." - сказал ученый.
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