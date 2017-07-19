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В Новокузнецке поменяют движение на важном перекрёстке

В Новокузнецке открылся лагерь, где раньше нашли опасную воду

Сегодня 17:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vtambove.ru

В Новокузнецке вновь открылся оздоровительный лагерь «Солнечный».

Ранее в воде, которую пили отдыхающие дети, нашли превышение сероводорода. Судебные приставы опечатали территорию на 30 суток. К счастью, никто из ребятишек тогда не заболел. И всё же в Следкоме начали проверку организации.

Сейчас в лагере прохлорировали и промыли сети, заменили фильтры. Роспотребнадзор снова проверил воду и отклонений не обнаружил, пишет Novokuznetsk.su.

Также в лагере ввели усиленный санитарный режим, так что здоровью ребятишек ничего не угрожает. На отдых приехали 12 отрядов, в их числе дети, которых ранее отправили домой из-за плохой воды.

Напомним, лагерь «Солнечный» и санаторий «Лесная сказка» входят в состав спортивно-оздоровительного центра «Ашмарино».

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в июне из-за вспышки ринофарингита детей вывезли из лагеря в Новосибирской области.

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