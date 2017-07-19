Кемеровская школьница стала лауреатом премии «Будущее России».

Поющая кемеровчанка награждена дипломом первой степени всероссийского конкурса в номинации «Молодой творческий деятель».

Юная жительница столицы Кузбасса Юлия Середа приняла участие в конкурсе «Будущее России», где её вокальные данные были отмечены по достоинству. Юлия занимается академическим вокалом уже 10 лет, она была удостоена диплома первой степени в творческой номинации.

В конкурсе так же наградили участников за достижения в различных сферах: экономике, спорте, общественной деятельности.

По сообщению пресс-службы администрации города Кемерово, десятиклассница прошла три конкурсных этапа, став одной из 28 участников. Всего в конкурсе приняли участие 160 человек со всей России.