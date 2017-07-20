Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» в первом матче сразится с «Южным Уралом» из Орска.

Состязание пройдёт в Новокузнецке 13 сентября. 15 числа наши спортсмены дома сыграют с «Горняком» из города Учалы, 17 числа — с командой «Челмет» из Челябинска. Всего же в соревнованиях поучаствуют 27 клубов, среди них новички — ЦСК ВВС из Самары, «Горняк» из города Учалы, а также «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» из Китая.

«„Металлург“ на регулярной стадии чемпионата сыграет 52 матча — в два круга клубы сыграют по системе „каждый с каждым“ и дома, и в гостях. В плей-офф выйдут 16 коллективов, где пары соперников будут сформированы по номеру посева — наиболее высокий номер сыграет с наиболее низким. Главным призом Всероссийского соревнования по хоккею станет Кубок имени Владимира Петрова», — сообщили на сайте команды.

Напомним, «Металлург» подал заявку в Высшую хоккейную лигу после вылета из КХЛ. Последнее вызвало сильный резонанс в Новокузнецке. В защиту наших спортсменов высказались многие именитые хоккеисты, но тщетно.

Как уже сообщал ВашГород.ру, сейчас хоккеисты на сборах в Сочи. К слову, к нашей команде присоединился новый игрок — Бруно Мраз из Словакии.