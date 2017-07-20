Песня Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стала самой прослушиваемой композицией в мире.

При подсчёте специалисты брали во внимание информацию с большинства платформ, в том числе и «Ютьюба». Вышло, что песню прослушали 4,6 миллиарда раз. Это побило рекорд Джастина Бибера: его композицию Sorry включали 4,3 миллиарда раз. Кстати, свою долю в популярности сыграл и Бибер, записав ремикс на Despacito.

Песня обосновалась в топах латиноамериканских хит-парадов в январе. А недавно она стала причиной курьёзной ситуации: пилот забыл о включенном микрофоне и транслировал мелодию прямо с воздуха, что парализовало работу диспетчеров. Последним пришлось слушать песню 15 минут, пока лётчику не сообщили о казусе. Обошлось без серьёзных происшествий, пишет «360».

Напомним, недавно в России отгремела песня «Тает лёд» группы «Грибы». Композиция, к сожалению (а может, и к счастью) не попала в зарубежные топы чартов, зато у нас наделала немало шуму. Мэры городов даже записали клипы о субботниках на мелодию. Если вы вдруг соскучились, то вот вам она снова.