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Новая заразительная песня бьёт мировые рекорды прослушиваний

Сегодня 07:20
1981
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
360

Песня Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси стала самой прослушиваемой композицией в мире.

При подсчёте специалисты брали во внимание информацию с большинства платформ, в том числе и «Ютьюба». Вышло, что песню прослушали 4,6 миллиарда раз. Это побило рекорд Джастина Бибера: его композицию Sorry включали 4,3 миллиарда раз. Кстати, свою долю в популярности сыграл и Бибер, записав ремикс на Despacito.

Песня обосновалась в топах латиноамериканских хит-парадов в январе. А недавно она стала причиной курьёзной ситуации: пилот забыл о включенном микрофоне и транслировал мелодию прямо с воздуха, что парализовало работу диспетчеров. Последним пришлось слушать песню 15 минут, пока лётчику не сообщили о казусе. Обошлось без серьёзных происшествий, пишет «360».

Напомним, недавно в России отгремела песня «Тает лёд» группы «Грибы». Композиция, к сожалению (а может, и к счастью) не попала в зарубежные топы чартов, зато у нас наделала немало шуму. Мэры городов даже записали клипы о субботниках на мелодию. Если вы вдруг соскучились, то вот вам она снова.

Комментарии 9
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Вера
4 0
а про что в песне поется, ВГ?
о модном нынче тренде - медленном сексе.
Деспасито - Медленно.
Остановись мгновенье, ты прекрасно - если коротко)
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бревно Ленина
4 0
ритмо, бурито, корасон амиго... оч хорошо
уберите ролик с грибами, сбивают с ритма, вот ни разу не соскучились
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местный-2
1 0
Да....если перевести то только со значком 18+.
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бревно Ленина
1 0
Да....если перевести то только со значком 18+.
а если соответствующим видеорядом снабдить, то вообще до плюс 60
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Кузьма
1 0
Про субботник был снят клип на песню про Витю! Тает лед тут не причем!
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местный-2
0 0
а если соответствующим видеорядом снабдить, то вообще до плюс 60
Тогда можно не ограничивать в направлении увеличения возраста.
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??
1 0
Да уж, животные инстинкты во всей своей красе и во главе всего.
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Дон Хенаро 44635
1 1
Говнище недостойное называться музыкой....оба "шедевра"
Стойкий блевотный рефлекс....
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