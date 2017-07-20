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Красноярские депутаты отменили рост зарплат после насмешек журналистов

Сегодня 08:15
576
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
duckdead.ru

Красноярские депутаты не будут повышать себе зарплату вдвое. Всему виной — «мощная информационная атака».

Что было?

11 июля ВашГород.ру написал о забавном сюжете на красноярском телевидении. Местный журналист Александр Смол в утреннем эфире высмеял депутатов, которые подняли зарплату себе вместо повышения её учителям и библиотекарям. Вчера на заседании сессии депутаты отменили нашумевший закон.

Как напоминает ИА REGNUM, депутаты всячески отрицали, что зарплаты вырастут здесь и сейчас (со 100 до 200 тыс. руб. — ВашГород.ру). Закон давал такую возможность при условии, что в бюджете появятся деньги, а народные избранники этим даже не воспользовались.

«8 июня мы в этом зале распределяли дополнительные бюджетные источники, выделили 2 млрд рублей на повышение заработной платы нашим землякам — работникам культуры, учителям, врачам — и не предусмотрели ни одного рубля на реализацию этого закона. Здесь как раз проявляется политическая зрелость, нравственность и ответственность депутатов», — заверил спикер регионального Заксобрания Александр Усс.

Кроме того, закон предполагал, что зарплаты вырастут не у трёх десятков проголосовавших депутатов, а у «всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае, до уровня, который давно достигнут в большинстве субъектов Федерации».

Что сейчас?

Но все попытки оправдаться ни к чему не привели — на депутатов ополчились журналисты, общественники, представители фракции ЛДПР… И народные избранники сдались — закон отменили единогласно.

«Принятый 8 июня закон позволял в перспективе повышать денежное вознаграждение лицам, замещающим государственные должности, и госслужащим. <…> Никаких предложений о выделении дополнительных средств чиновникам и депутатам не поступало. <…> Всё, что случилось потом, свидетельствует, конечно, об отсутствии согласия по этому вопросу. Нельзя игнорировать и мнение общественности. Необходимо вернуться к первоначальному положению дел», — объяснил вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.

Напомним, по данным Новосибирскстата, средняя зарплата в Красноярском крае в июне составила 37 388 руб. В Новосибирской и Кемеровской областях ещё ниже — 31 621 руб. и 30 807 руб. соответственно.

Послесловие

Добавим, после сюжета на красноярском телевидении за депутатов вступился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров. Он заявил, что депутаты своей деятельностью на благо народа заслужили каждую копейку:

«Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации. Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника», — цитирует Александрова znak.com.

Позже Алексей Александров сказал, что слова вырваны из контекста и он выступает за достойные зарплаты для всех.

Комментарии 3
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-=mAx=- 1152
14 1
Отменили повышение в два раза - повысят себе в ТРИ! И журналистов пускать не будут больше.
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Екл
18 1
Интересно , депутаты заслужили каждую копеечку, но чем ? Антинародными законами ? Новыми налогами? Постоянным повышением цен ? Заслужили - это когда благосостояние народа улучшается , а не " слуг народа" ! А пока .... хотя нафиг им народ нужен , они ведь с депутаты пошли не за этим ...
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Дон Хенаро 44635
2 0
А они точно СЕБЕ отменили рост зп?)
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