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Подростки из Сибири снимают домашнее порно на продажу — СМИ

Сегодня 08:45
1749
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vladtime.ru

Известное издание выпустило репортаж о российских подростках, снимающих домашнее порно с собой в главной роли. Самые подробные рассказы — от девочек из Сибири.

Индустрия детского порно в России довольно развита. В соцсетях можно найти множество групп и сотни аккаунтов мальчиков и девочек 12−16 лет, которые продают откровенные фото и видео с собой, снятые дома. Журналисты «Медузы» попытались связаться со 100 подростками, десять согласились поговорить. Среди них — две девочки из Новосибирска.

15-летняя Настя занимается этим пять месяцев. Девушка хорошо учится, ходит на танцы и художественную гимнастику. А в свободное время, тайком, делает интимные фото и видео со своим участием и ищет покупателей через фейковый аккаунт в соцсетях. Настя уверена, что никто об этом не узнает — лица в кадре не видно, вся информация хранится в облачных хранилищах.

«Ничего совсем странного у меня не заказывают. Извращенцев очень мало, обычно пишут обычные люди, которых привлекает мой возраст. <…> Просто в моём городе в 15 лет никакую нормальную работу не найти. А мне хотелось, чтобы были свои деньги. В целом у меня в жизни всё хорошо, семья понимающая», — рассказала девушка.

«Одно фото с обнажённой Настей стоит 10 рублей, фото с сигной (от английского слова sign — какая-нибудь надпись на теле по заказу клиента) — 35 рублей за штуку. Видео, где Настя танцует стриптиз или мастурбирует, — 150 рублей», — уточняет «Медуза».

Другая сибирячка, 14-летняя Инна, в таком заработке уже практически разочаровалась и планирует бросить. Если Настя за месяц зарабатывает около 15 000 руб., то у Инны вышло всего около 1000 руб. Она хотела накопить на новый компьютер — семья девушки не может себе этого позволить.

Как сообщает издание, желание подзаработать — основной мотив юных «актёров». При этом под уголовную ответственность подростки не подпадают. Уголовный срок по статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» грозит только лицам старше 16 лет.

Комментарии 11
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я
35 0
Дешевят девчонки! Развращается молодежь со страшной силой, интересно, а родители знают?
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Читатель
14 0
Прикол(((( у меня понимающая семья((((( это как вообще можно???????((((
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Аннет
5 0
Прикол(((( у меня понимающая семья((((( это как вообще можно???????((((
Возможно, имеются в виду просто хорошие родители... Если девочка скрывается и прячет лицо, явно и от близких тоже...
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stek
8 0
Всё это напоминает древний Рим в период упадка....(
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321
12 0
а Настя в курсе, что очень мало берет?
что за расценки такие
а вообще это полезная статья для тех родителей, кто любит говорить "мы как-то без телефонов и компьютеров жили и нормальными людьми выросли, так что и дети перетопчутся"
может, перетопчутся, а может, будут свои голые фотки по 10 рублей штука рассылать извращенцам и малолеткам
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Ветер перемен...
13 0
Педофилия? Неее,это не главное. Главное запретить алкоголь по выходным и курильщикам рабочий день удлинить. 8-(
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Как то так
6 2
Ну что можно сказать. Потенциальные будущие б л я д и.
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умственно отсталые
0 2
Это же ужоос! Как такое возможно? Что происходит с нонешней молодёжью? Где духовность, где нравственность? Мы ж раньше такими не были, без исповедания у батюшки и в комсомол не вступишь. А они чего творят, а, куды смотрит партком? Немедленно всем назначить епитимью, отправить в колхоз на уборку картошки!
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.
4 0
а Настя в курсе, что очень мало берет?
что за расценки такие
а вообще это полезная статья для тех родителей, кто любит говорить "мы как-то без телефонов и компьютеров жили и нормальными людьми выросли, так что и дети перетопчутся"
может, перетопчутся, а может, будут свои голые фотки по 10 рублей штука рассылать извращенцам и малолеткам
А откуда ты знаешь, что она очень мало берет? Ты знаешь расценки на этом рынке?
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321
14 0
А откуда ты знаешь, что она очень мало берет? Ты знаешь расценки на этом рынке?
нет
я и на героин расценок не знаю, но если скажут, что кто-то продает по 100 рублей за кило - тоже посчитаю, что мало
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