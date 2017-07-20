Известное издание выпустило репортаж о российских подростках, снимающих домашнее порно с собой в главной роли. Самые подробные рассказы — от девочек из Сибири.

Индустрия детского порно в России довольно развита. В соцсетях можно найти множество групп и сотни аккаунтов мальчиков и девочек 12−16 лет, которые продают откровенные фото и видео с собой, снятые дома. Журналисты «Медузы» попытались связаться со 100 подростками, десять согласились поговорить. Среди них — две девочки из Новосибирска.

15-летняя Настя занимается этим пять месяцев. Девушка хорошо учится, ходит на танцы и художественную гимнастику. А в свободное время, тайком, делает интимные фото и видео со своим участием и ищет покупателей через фейковый аккаунт в соцсетях. Настя уверена, что никто об этом не узнает — лица в кадре не видно, вся информация хранится в облачных хранилищах.

«Ничего совсем странного у меня не заказывают. Извращенцев очень мало, обычно пишут обычные люди, которых привлекает мой возраст. <…> Просто в моём городе в 15 лет никакую нормальную работу не найти. А мне хотелось, чтобы были свои деньги. В целом у меня в жизни всё хорошо, семья понимающая», — рассказала девушка.

«Одно фото с обнажённой Настей стоит 10 рублей, фото с сигной (от английского слова sign — какая-нибудь надпись на теле по заказу клиента) — 35 рублей за штуку. Видео, где Настя танцует стриптиз или мастурбирует, — 150 рублей», — уточняет «Медуза».

Другая сибирячка, 14-летняя Инна, в таком заработке уже практически разочаровалась и планирует бросить. Если Настя за месяц зарабатывает около 15 000 руб., то у Инны вышло всего около 1000 руб. Она хотела накопить на новый компьютер — семья девушки не может себе этого позволить.

Как сообщает издание, желание подзаработать — основной мотив юных «актёров». При этом под уголовную ответственность подростки не подпадают. Уголовный срок по статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» грозит только лицам старше 16 лет.