Цены на вторичное жилье в России в среднем за первое полугодие текущего 2017 года снизились на 2,8% по отношению к первому полугодию 2016 года.

Эксперты утверждают, что в некоторых регионах страны цены на вторичное жилье упали на 17%. К концу первого полугодия 2017 года стоимость квадратного метра жилья в среднем по России составила 59 тысяч рублей, тогда как в 2016 году она была равна 62 тысячам рублей, сообщает Vistanews.ru.

Аналитики уверены, что основной причиной происходящего является доступность квартир на первичном рынке.