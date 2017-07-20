В России происходит невероятное снижение цен на вторичное жильё
Сегодня 09:35
720
Цены на вторичное жилье в России в среднем за первое полугодие текущего 2017 года снизились на 2,8% по отношению к первому полугодию 2016 года.
Эксперты утверждают, что в некоторых регионах страны цены на вторичное жилье упали на 17%. К концу первого полугодия 2017 года стоимость квадратного метра жилья в среднем по России составила 59 тысяч рублей, тогда как в 2016 году она была равна 62 тысячам рублей, сообщает Vistanews.ru.
Аналитики уверены, что основной причиной происходящего является доступность квартир на первичном рынке.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
И еще ценности поменялись. Многие знакомые вообще не видят смысла покупать квартиру, типа сегодня я живу тут, завтра без проблем срываюсь в другой город