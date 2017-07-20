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Недвижимость и строительство

В России происходит невероятное снижение цен на вторичное жильё

Сегодня 09:35
720
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Free-m2.ru

Цены на вторичное жилье в России в среднем за первое полугодие текущего 2017 года снизились на 2,8% по отношению к первому полугодию 2016 года.

Эксперты утверждают, что в некоторых регионах страны цены на вторичное жилье упали на 17%. К концу первого полугодия 2017 года стоимость квадратного метра жилья в среднем по России составила 59 тысяч рублей, тогда как в 2016 году она была равна 62 тысячам рублей, сообщает Vistanews.ru.

Аналитики уверены, что основной причиной происходящего является доступность квартир на первичном рынке.

Комментарии 5
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Бусина
2 0
Видимо там, где нет работы!!! Хотя вот в Хакасии, цены не упали, а с работой не очень......
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..
1 0
На днях общался с риелторшой. Она не скрывая говорила, что ценники упали ваще дико. Вся недвига в кузне стоит мертвым грузом. А это говорит о многом, товарищи!
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Санек
2 0
дорогая у нас недвижимость справедливая стоимость 3-ки - 5-10 тысяч бакинских не более, остальное маржа хозяев строительных компаний
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Санек
1 0
дорогая у нас недвижимость справедливая стоимость 3-ки - 5-10 тысяч бакинских не более, остальное маржа хозяев строительных компаний
и частные дома завышены тоже на этом фоне
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Читатель
2 0
Просто кому-то не дают ипотеку, кто-то предпочитает строго новое, а не вторичку. Предложений по новым домам стало очень много, нет такого спроса.
И еще ценности поменялись. Многие знакомые вообще не видят смысла покупать квартиру, типа сегодня я живу тут, завтра без проблем срываюсь в другой город
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