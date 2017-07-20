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Гаишникам дадут больше полномочий

Сегодня 09:55
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nrb.su

Гаишникам разрешат останавливать машины вне стационарных постов.

Об этом сказал замминистра внутренних дел Александр Горовой. По его словам, это право было у инспекторов ДПС ранее, однако вышедший 5 лет назад приказ его отменил. И это, по словам Горового, было ошибкой — выросло число нарушений в автобусных перевозках, повлёкших в том числе гибель пассажиров.

Несмотря на сообщения во многих СМИ, официально приказ пока не отменили. Документ пока согласовывают, рассказали порталу «Авто.Mail.ru» в управлении ГИБДД по России. Когда новые поправки вступят в силу, пока неизвестно. Однако «остановку ради остановки» уже раскритиковал глава ГИБДД Михаил Черников: по его словам, если водитель потеряет лишнее время на разговор с сотрудником ДПС, растёт вероятность, что после этого он поедет с более высокой скоростью и нарушит Правила дорожного движения.

Новый приказ также вызвал недоумение у многих автовладельцев, ведь, по факту, гаишники и сейчас могут останавливать машины вне постов, ссылаясь на рейд, спецмероприятия, подозрение, что водитель причастен к преступлению и так далее.

Напомним, недавно в России внесли поправки в Правила дорожного движения. Также у нас поменялись правила перевозки детей.

Комментарии 3
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АУК
1 2
А что, у них зарплаты меньше стали? Зачем их выпускать на дополнительный зароботок....
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местный-2
1 1
Так они получается все эти пять лет нарушали закон?
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Макс
1 0
А то они не останавливают машины где хотят.....решили узаконить...предлагаю узаконить ещё и расстрел на месте нарушителей ПДД....
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