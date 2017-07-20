Гаишникам разрешат останавливать машины вне стационарных постов.

Об этом сказал замминистра внутренних дел Александр Горовой. По его словам, это право было у инспекторов ДПС ранее, однако вышедший 5 лет назад приказ его отменил. И это, по словам Горового, было ошибкой — выросло число нарушений в автобусных перевозках, повлёкших в том числе гибель пассажиров.

Несмотря на сообщения во многих СМИ, официально приказ пока не отменили. Документ пока согласовывают, рассказали порталу «Авто.Mail.ru» в управлении ГИБДД по России. Когда новые поправки вступят в силу, пока неизвестно. Однако «остановку ради остановки» уже раскритиковал глава ГИБДД Михаил Черников: по его словам, если водитель потеряет лишнее время на разговор с сотрудником ДПС, растёт вероятность, что после этого он поедет с более высокой скоростью и нарушит Правила дорожного движения.

Новый приказ также вызвал недоумение у многих автовладельцев, ведь, по факту, гаишники и сейчас могут останавливать машины вне постов, ссылаясь на рейд, спецмероприятия, подозрение, что водитель причастен к преступлению и так далее.

Напомним, недавно в России внесли поправки в Правила дорожного движения. Также у нас поменялись правила перевозки детей.