Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять», максимальная процентная ставка по которому составит 7% годовых.

Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно. При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии Сбербанк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.

Промокод выдаётся клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Минимальная сумма для открытия вклада — 100 тыс. рублей, срок размещения — 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» можно ознакомиться на сайте банка.

по информации Кемеровского отделения ПАО Сбербанк