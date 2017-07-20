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Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»

Сегодня 09:57
552
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
smart-lift-systems.ru

Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять», максимальная процентная ставка по которому составит 7% годовых.

Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно. При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии Сбербанк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.

Промокод выдаётся клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Минимальная сумма для открытия вклада — 100 тыс. рублей, срок размещения — 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» можно ознакомиться на сайте банка.

по информации Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

Комментарии 4
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1
4 0
Уже давно есть карты с ежемесячными выплатами 7% на остаток. Для кого такие депозиты делать, которые даже инфляцию не покрывают...
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Chicago
0 0
Уже давно есть карты с ежемесячными выплатами 7% на остаток. Для кого такие депозиты делать, которые даже инфляцию не покрывают...
Да? И что это за карты за такие? Озвучишь?
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вася
4 0
Да? И что это за карты за такие? Озвучишь?
точно не сбер, это самые жадные хапуги, кредит под 16 процентов а вклад под 6 круто чё
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