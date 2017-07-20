В Новокузнецке обезопасят перекрёсток Зорге-Байдаевское шоссе и остановку «Новобайдаевская».
На этом участке регулярно происходят ДТП. Основная их причина — не предоставление преимущества при повороте налево, рассказали в Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства. Из-за этого на перекрёстке решили установить светофор. Работы уже идут, пишет Novokuznetsk.su.
Помимо этого, светофор станет регулировать пешеходный переход близ остановки «Новобайдаевская». Все работы выполняют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, любой горожанин может следить за его ходом на сайте администрации Новокузнецка.
Как ранее писал ВашГород.ру, в Новокузнецке поменяют движение на перекрёстке Тореза-Советской Армии. При этом поправки коснутся как водителей, так и пешеходов.
Также у нас уже изменилось движение на Музейной. Также поправки ждут Туркменскую. Из-за ремонта теплотрассы закрыта часть проспекта Запсибовцев.
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