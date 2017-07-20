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Недвижимость и строительство

Новый закон наделал много шума: дачников обложат платежами

Сегодня 10:30
1058
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новый законопроект, касающийся дачников, принят во втором чтении депутатами Госдумы. У дачников появятся новые платежи, но зато они получат больше прав. А понятие дачное товарищество уйдёт в небытие.

Новый закон около 60 миллионов дачников, которые входят в 78 тысяч некоммерческих объединений. Он уже наделал много шума, сообщает «Российская газета».

Если закон всё-таки примут, то с января 2019 года дачники и садоводы начнут жить и платить по-новому. Из важных моментов в новом законе можно выделить две составляющие: определение границ садоводческого товарищества и оплата взносов.

В настоящее время на одной территории может находится сразу несколько товариществ, что мешает развитию и поддержанию объектов общего пользования. Например, скважина находится у одного юрлица, а трансформаторная будка у другого.

Что касается взносов, то теперь все садоводы и огородники должны будут уплачивать членские взносы, даже если они ведут хозяйство в индивидуальном порядке. Теперь все дачники и индивидуалы и члены товарищества смогут участвовать в собраниях обществ, где находится их земля.

С принятием нового закона уйдет в прошлое такое понятие, как дачное товарищество. Останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Разница между ними существенная. В садоводческих можно строить жилые дома, предназначенные для постоянного проживания, а вот огороднические предназначены только для выращивания овощей и фруктов. И возвести там можно будет лишь временные хозяйственные постройки.

Также новый закон позволит прописываться на своих садовых участках по умолчанию, сейчас же это процедура требует обращения в суд. Другим послаблением для товариществ станет упрощение организации централизованного водопровода.

Как говорят эксперты, для того чтобы обеспечить скважинами одно среднее по размерам СНТ, надо не менее полумиллиона рублей. Теперь же скважину для водоснабжения товариществ предлагается бурить без проведения геологического изучения недр участка и прочей информации. Не нужно будет согласовывать технические проекты и иную документацию на выполнение работ, связанных с разработкой недр.

Комментарии 7
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16 8
Денег на крымнаш и сирию нету. Надо больше стричь ватное стадо. А то устроили себе, понимаешь, курорты на своих "дачах".
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Анонимный пользователь
10 6
Денег на крымнаш и сирию нету. Надо больше стричь ватное стадо. А то устроили себе, понимаешь, курорты на своих "дачах".
Вы хоть текст-то читали? С каких пор платежи председателю садового товарищества - уходят на Крым и Сирию?
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Я
5 0
И с дачников еще нужно брать курортный сбор по 50р. за сутки с человека. Вот деньжища то где, можно еще кого-нибудь захватить(провести референдум) выдать там всем мат. капитал кто родил после 2007г., пенсии ну и.т.д.
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КРЫМНАШ ГОЛОВНОГО МОЗГА
1 0
Денег на крымнаш и сирию нету. Надо больше стричь ватное стадо. А то устроили себе, понимаешь, курорты на своих "дачах".
Аннексия Крыма обходится России минимум $3 млрд в год, на захваченный Донбасс тратится не меньше. Да плюс Сирия…….. Да агитпром сцаря дома и за бугром то же дело не из дешевых. вон киселевы с соловьевыми на своих испанских да итальянских "дачах" проживают
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куда идем?
2 0
Вы хоть текст-то читали? С каких пор платежи председателю садового товарищества - уходят на Крым и Сирию?
с любого платежа берется налог, с которого вместо школ и больниц строим танки и ракеты. а одна ракета стоит нескольких школ и больниц.
а Дополнительные расходы госбюджета на МВД в 6 раз превысят траты на здравоохранение
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Макс
1 0
Мож, уже хватит грабить народ?!
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Имя есть
0 0
Денег на крымнаш и сирию нету. Надо больше стричь ватное стадо. А то устроили себе, понимаешь, курорты на своих "дачах".
Чем-то ты напоминаешь Эллочку-Людоедку. У нее даже больше твоего словарный запас был. У тебя же: крымнаш, сирия, вата! Ты превзошел героиню Ильфа и Петрова! Продолжай свою умственную деградацию!
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