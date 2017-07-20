День, начатый с кружки кофе, пролетает в два раза быстрее, а дела решаются на раз-два! ВашГород.ру собрал все места в Новокузнецке, где можно по дороге на работу или учёбу быстро и вкусно получить заряд бодрости.

CoffeeYeti

Исключительно вкусный и правильный сибирский кофе — девиз этой кофейни.

Цены на кофейные напитки начинаются от 69 руб. Помимо классического кофейного меню здесь есть напитки 0+ (какао классический и ореховый, также детский капучино) и другие фирменные напитки.

Классические напитки: американо, капучино, латте объёмом 250 мл стоят 89 руб. за стакан.

В кофейне действует постоянная накопительная акция: шестая кружка кофе бесплатно!

По адресу Ермакова, 5 работает магазин, в котором вы сможете приобрести зерновой и молотый кофе любых марок и сортов.

Кофейня работает ежедневно с 9 — 21 часов.

Адреса:

пр. Бардина, 25, СибГИУ, 2 этаж

пр. Дружбы, 39, БЦ Пентагон, 1 этаж

пр. Строителей, 24, Дворец Спорта

пр. Ермакова, 5, ( сквер Ермакова)

сквер Ермакова) Кондомское шоссе, 19, ТЦ Метро

CoffeeWay

CoffeeWay — федеральная сеть кофейных баров, за плечами которой уже 5 лет плодотворной работы в кофейном бизнесе. В ассортименте широкий выбор кофейных напитков, можно попробовать кофе-халву или даже солёный латте.

Стильный лаконичный дизайн выделяет кофейню среди других. Различные системы лояльности (утренняя скидка 20%, накопительные карты) и яркие надписи на кружках непременно поднимут вам настроение.

Капучино здесь можно купить за 80 руб., американо — 110 руб., латте — 120 руб.

Приобрести вкусный кофе можно каждый день с 8 — 22 ч.

Адрес: ул. ДОЗ, 10а, ТЦ Планета, 1й уровень

«Улица Кофейная»

Кофейня с необычным названием расположена на одной из главных улиц города. Это позволяет насладиться вкусными напитками не только пешеходам, но и велосипедистам. Кстати, для них действует особая система лояльности — постоянная летняя скидка — 10% на кофе с собой.

Здесь можно приобрести кофе от 70 руб. Капучино — 90 руб, латте -100 руб, мокко — 150 руб.

Полакомиться кофейными напитками можно каждый день (кроме понедельника) с 10 до 20 часов.

Адрес: ул. Кирова, 82 ( остановка «Терсь»).

Мой Coffee

Огромный ассортимент горячих и прохладительных напитков ждёт вас. Кофе, коктейли, лимонады. Большой выбор шоколада и кондитерских изделий.

Каждый покупатель может получить капучино объёмом 400 мл со скидкой 50%. Нужно выложить в инстаграм фото со стаканом MoiCoffee с хештегом #moicoffeenvkz и отметить @moicoffeenvkz на фото.

Капучино — 100 руб. Латте — 140 руб.

Кофейня работает ежедневно с 8:30 до 20 часов.

Адреса:

пр. Бардина, 26/1

пр. Металлургов, 30

ул. Орджоникидзе, 24

CoffeeLike

Лавандовый и клубничный лимонады спасут тебя в жаркие дни, а фраппе «клубничный чизкейк» порадует любого сладкоежку. Также в ассортименте присутствуют разные виды кофе, чай, пончики и шоколадки.

Участникам бонусной программы — каждый шестой напиток в подарок. Также, если ты любишь кофе и хочешь помочь кофейне стать лучше, то ты можешь посетить любое из заведений в качестве тайного гостя. Все подробности в группе во «ВКонтакте».

Цена за стакан кофе в этом заведении начинается от 80 руб. Например, латте объёмом 300 мл — 130 руб., капучино — 90 руб., чай с сиропом можно приобрести за 60 руб.

Часы работы: с 8 — 21 часов.

Адреса:

ул. Сеченова, 28а, 8-й этаж

пр. Бардина, 2, цокольный этаж

пр. Металлургов, 16, ТЦ Юность, 1-й этаж

пр. Металлургов, 32

ул. Тольятти, 46а, ТЦ Континент, 1-й этаж

ул. Орджоникидзе, 35, 1-й этаж

ул. ДОЗ, 10А, ТЦ Планета, 2-й уровень

Бодрый день

Не только утро должно быть бодрым! Здесь можно насладиться арабикой родом из Коста-Рики, Гондураса и Бразилии. Цены стартуют от 80 руб.

Например, эспрессо стоит — 70 руб., американо- 70 руб., латте — 160 руб.

Карта гостя даст вам возможность приобрести некоторые напитки из основного меню бесплатно по будням до 16 часов, при наличии на ней 30 бонусов. Также посетителям этой кофейни предлагаются специальные флаеры, по которым — седьмой напиток в подарок.

Приобрести напитки можно ежедневно с 10 — 20 часов.

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