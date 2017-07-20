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Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Сегодня 11:03
727
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Finmagazine.ru

В этом году судебные приставы могут простить россиянам долги перед банками на 1 триллион рублей.

На это пошли из-за невозможности взыскания, когда у человека уже не остаётся имущества, которое можно взять в счёт долга, или он объявляет себя банкротом. С каждым годом число таких дел увеличивается, пишут «Известия».

Приставы имеют право заняться долгами россиян после соответствующего решения суда, когда наступает исполнительное производство. А банки подают в суд на заёмщиков, когда попытки взыскать долг самим или через коллекторов не дают результата.

Как ранее писал ВашГород.ру, россияне всё чаще стали уклоняться от уплаты кредитов, объявляя себя банкротами. При этом так чаще поступают не те, кто действительно не может отдать долг, а состоятельные граждане. Получив кредит, они переводят имущество на родственников, чтобы его не забрал суд, и начинают банкротство. Обращение банка в органы результата не приносит.

Комментарии 10
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Мимоходом
9 0
Все срочно за кредитами!
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местный-2
10 0
Перечислите поименно всех,кому готовы простить долги.
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читатель
3 2
пусть прощают, бесят судебные приставы, которые сидят и протирают штаны, и строят себя , как будто бога за яйца поймали.
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Прохожий
6 0
Перечислите поименно всех,кому готовы простить долги.
Это будут путинские дружки и холуи 146%.
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Андрей
4 1
Кого уже до нитки ободрали и нечего взять тем и простят,хотя с трудом верится,отправят на исправительные работы
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petr
0 1
даешь еще больше идиотов с 5 кредитами
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petr
0 0
Кого уже до нитки ободрали и нечего взять тем и простят,хотя с трудом верится,отправят на исправительные работы
и правило сделают, взяли-пусть отрабатывают
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321
0 3
пусть прощают, бесят судебные приставы, которые сидят и протирают штаны, и строят себя , как будто бога за яйца поймали.
да приставам-то какая разница
это же не их деньги
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Саня
1 0
пусть прощают, бесят судебные приставы, которые сидят и протирают штаны, и строят себя , как будто бога за яйца поймали.
Ты кто чудовище?
Если кто и протирает штаны то это ты!
А работа есть работа!
Если люди дебилы не могут выплатить кредиты **** их брать, чтоб судебные приставы ходили и что то отбирали!
Не знаешь сути **** писать!
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Кам 473
0 0
в стране проходит тихое истребление населения Сибири, при прожиточном минимуме в Кузбассе 9 тыс. 427 рублей на душу населения, ГосСлужбаЗанятости города Новокузнецка предлагают вакансии по 8 000 и менее рублей в месяц. Это на 10 - 20 % ниже прожиточного минимума. В этот список входит младший медицинский персонал, воспитатели детей и др...
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