В этом году судебные приставы могут простить россиянам долги перед банками на 1 триллион рублей.

На это пошли из-за невозможности взыскания, когда у человека уже не остаётся имущества, которое можно взять в счёт долга, или он объявляет себя банкротом. С каждым годом число таких дел увеличивается, пишут «Известия».

Приставы имеют право заняться долгами россиян после соответствующего решения суда, когда наступает исполнительное производство. А банки подают в суд на заёмщиков, когда попытки взыскать долг самим или через коллекторов не дают результата.

Как ранее писал ВашГород.ру, россияне всё чаще стали уклоняться от уплаты кредитов, объявляя себя банкротами. При этом так чаще поступают не те, кто действительно не может отдать долг, а состоятельные граждане. Получив кредит, они переводят имущество на родственников, чтобы его не забрал суд, и начинают банкротство. Обращение банка в органы результата не приносит.