Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Выходные в Новосибирске будут жаркими и дождливыми

Новокузнечане возмущены разрухой на одной из центральных улиц

Сегодня 11:25
456
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Жительница города Новокузнецка пожаловалась в редакцию на плохой ремонт проспекта Ермакова.

Возмущенная пенсионерка прислала ВашГород.ру фотографии одного из центральных проспектов Новокузнецка. Как заявляет женщина, рядом со сквером имени Н.С. Ермакова, в котором находится единственный в городе поющий фонтан, центральный ЗАГС города, отель международного класса и элитные дома, царит настоящая разруха.

По словам женщины, по нечётной стороне проспекта уже много лет отсутствует асфальтное покрытие. По тротуару невозможно гулять пожилым людям или родителям с детьми, а бетонное покрытие оставляет желать лучшего: в любой момент ребёнок может запнуться и упасть

«Пандусов тоже нет, гуляю там часто с внуками, приходится тягать самой коляску и велосипед. Одним словом, ужас, не доделали и бросили. Рядом столько достопримечательностей, стыдно!» — рассказала Новокузнечанка.

Напомним, все недочёты в сквере Ермакова ещё весной перечислил местный блогер. Новокузнечанин обратил внимание на неудобные пандусы, неправильно положенную тротуарную плитку и разрушающиеся люки на прилегающих улицах.
Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Дмитрий
0 0
Стабильность отклеилась.
ответить
аватар
Макс
2 0
хватились они.....таджики уже давно уехали.....
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ