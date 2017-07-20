Жительница города Новокузнецка пожаловалась в редакцию на плохой ремонт проспекта Ермакова.

Возмущенная пенсионерка прислала ВашГород.ру фотографии одного из центральных проспектов Новокузнецка. Как заявляет женщина, рядом со сквером имени Н.С. Ермакова, в котором находится единственный в городе поющий фонтан, центральный ЗАГС города, отель международного класса и элитные дома, царит настоящая разруха.

По словам женщины, по нечётной стороне проспекта уже много лет отсутствует асфальтное покрытие. По тротуару невозможно гулять пожилым людям или родителям с детьми, а бетонное покрытие оставляет желать лучшего: в любой момент ребёнок может запнуться и упасть

«Пандусов тоже нет, гуляю там часто с внуками, приходится тягать самой коляску и велосипед. Одним словом, ужас, не доделали и бросили. Рядом столько достопримечательностей, стыдно!» — рассказала Новокузнечанка.