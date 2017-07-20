Новокузнецкий «Металлург» отправился на тренировочный сбор в Сочи, итогом которого станет проведение контрольного матча с ХК «Сочи», после которого будут видны очертания будущего состава команды.

Тренировочным процессом «Металлурга» занимается тренерский штаб, который состоит из трёх опытных специалистов во главе с главным тренером Вадимом Шахрайчуком.





Вадим Валерьевич пришёл в «Металлург» из украинского чемпионата, где был главным тренером клуба «Дженералз». Имеет богатый опыт, команды под его руководством не только достойно завершали регулярный чемпионат, но и играли в сериях плей офф.



В сезоне 2016/2017 команда Шахрайчука стала серебряным призёром первенства Украины.

Вадим Валерьевич имеет большой опыт выступления на международной арене в составе сборной Украины. Принимал участие в 8 чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002. Также главный тренер «Металлурга» имеет богатый игровой опыт.

«Чемпионат будет сложный. Как оно будет на деле — увидим. Задачи мы сами себе уже поставили. Не хочется ничего загадывать, но задачи у „Металлурга“ будут высокие», — сказал Вадим Шахрайчук.

Один из помощников главного тренера «Металлурга» Константин Симчук также имеет большой международный опыт в составе сборной Украины, а также в лигах Северной Америки, где провел 4 сезона. Он вместе с Вадимом Шахрайчуком работал в киевском клубе «Дженералз».

«Вместе с Шахрайчуком на клубном уровне он работал только с „Дженералз“, а надо понимать, что уровень чемпионата Украины ниже Высшей лиги. Это совершенно другое соревнование. Единственное, что я слышал, это то, что Симчук в их тандеме в большей степени ответственен за тактику, это вдумчивый специалист. Шахрайчук, как это нередко бывает в случае с главными тренерами, в большей степени мотиватор. Ну и надо отметить, что Симчук — редкий тренер с вратарским прошлым, который не стал зацикливаться на работе с вратарями. В этом плане его карьерный путь можно сравнить с Петерисом Скудрой», — поделился своим мнением журналист спортивного издания Championat.com Дмитрий Ерыкалов.

Также в команде тренеров есть и наш земляк, воспитанник прокопьевского хоккея Андрей Евстафьев. Он имеет тренерский опыт пока только на уровне Молодёжной хоккейной лиги, в том числе в качестве наставника «Сибирских Снайперов». Однако опыт работы с молодёжью несомненно придётся весьма кстати.

«Андрей Евстафьев человек опытный. Он отыграл 8 сезонов в Новокузнецке. Также играл в составе „Локомотива“, „Северстали“, „Авангарда“, „Сибири“ и СКА. Ему есть, что передать игрокам», — рассказал новокузнечанин Михаил Петрик.

Тренер по физической подготовке Рустем Нефёдов занимается подготовкой профессиональных спортсменов уже много лет. Он проводил и разрабатывал индивидуальные графики тренировок для хоккеистов, выступающих в КХЛ. В частности, для хорошо знакомого болельщикам Дмитрия Кагарлицкого, ныне выступающего за «Северсталь».

В целом тренерский состав у нынешнего «Металлурга» довольно-таки амбициозен и ставит перед собой высокие задачи. Как будет складываться ситуация узнаем уже в сентябре на матчах ВХЛ. Первые четыре игры «Металлург проведёт на домашней арене. Первая ледовое противостояние состоится 13 сентября против ХК «Южный Урал».