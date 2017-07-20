Подавляющее число россиян мало знают о своих правах. Так немногие знают, что за купленную квартиру можно вернуть более 26% от её стоимости.

При покупке квартиры россиянин может получить налоговый вычет, который составляет 13% от суммы приобретаемого жилья. Если недвижимость приобретается совместно с супругой, то и она может также вернуть 13%. Итого получается 26%.

Кроме этого, если квартира или дом куплены в ипотеку, то россияне могут вернуть деньги с процентов по жилищному кредиту.

Правда, специалисты подчёркивают: на такой жест от государства рассчитывать могут не все. В группе имеющих право получить свои 13% значатся: те граждане, которые имеют официальный доход, с которого платят НДФЛ.

Но не всё, естественно, так просто. Разбираемся во всех нюансах:

Предположим, что квартира стоит 3 миллиона рублей, из них государство вам отдаст 13% только с 2 миллионов рублей, так как 2 миллиона это предел, с которого можно произвести налоговый вычет.

Таким образом, вы сможете вернуть 260 тысяч рублей. Если вы купили квартиру вместе с супругой, то она также может получить своих 260 тысяч рублей. Однако такие деньги сразу вам никто не даст.

Для того, чтобы вычет получить, необходимо обратиться в Налоговую службу по месту вашей постоянной прописки уже после приобретения квартиры и предоставить пакет документов.

Чтобы получить налоговый вычет, у человека должен быть официальный доход. Именно с уплаченных им налогов будет возвращаться сумма. Так, при зарплате в 50 тысяч рублей в месяц (600 тысяч за 12 месяцев), налоговый вычет составит 78 тысяч рублей за год. Поэтому 260 тысяч рублей вы сможете вернуть не сразу, а за несколько лет.

Также налоговый вычет можно получить с ипотеки, но не со всей суммы. Максимально вы можете рассчитывать на 390 тысяч рублей с лимита в 3 миллиона рублей.

Есть и другой путь. Не получать деньги раз в год, подавая декларацию, а получать их ежемесячно в виде прибавки к зарплате. Например, купили квартиру в июне — сразу подтвердили право на имущественный вычет и перестали платить НДФЛ до конца года. Или оплатили лечение зубов на прошлой неделе, и у вас из зарплаты пару месяцев не удерживают налог.

Нельзя просто так взять и прийти в бухгалтерию с просьбой о вычете. Сначала нужно утвердить ваш вычет в налоговой. Это проще, чем подавать декларацию.