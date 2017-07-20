В редакцию ВашГород.ру с вопросом о популярных кафе обратилась мама первоклассника Надежда.
«Ребёнок просит организовать его День Рождения в популярном кафе, в школе ему одноклассники все уши прожужжали про эти все „Киэфси“ и „Макдоналдсы“. В каком из этих мест еда вкуснее и безопаснее, тем более для детей-первоклассников? Где лучше по ценам? Не хочется испортить ребёнку праздник. Ни я, ни моя семья обычно по кафе не ходим, поэтому спрашиваю».
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А вот чисто понтануться, раз это можно у них - то в Мак. Там вроде как и аниматоры есть
А вот чисто понтануться, раз это можно у них - то в Мак. Там вроде как и аниматоры есть
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
Пендоские курятники? У вас разжижение головного мозга на фоне просмотра федеральных каналов.
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
Пендоские курятники? У вас разжижение головного мозга на фоне просмотра федеральных каналов.
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
Сразу скажу,не увидел ни одного российского бренда.
Что касается этих предприятий быстрого питания,то предприниматель покупает у них франшизу,за которую должен отстегивать на постоянной основе деньги.
Он конечно платит налоги в местный бюджет,но вот головная фирма точно нет.
У местных поставщиков/производителей курятины наверняка тоже не все местное.Нам этих деталей не раскрывают.
Накормите детей жареной картошкой на гарнир, котлеткой с кетчупом, помидоркой и листиком салата и не забудьте дать хлебушек!
А теперь все перечисленное положите на хлебушек - и начните орать что такая еда убивает ваших детей!
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Тут проблема уже не в опасности продукции этих заведений, а в том кому они принадлежат. Этим людям и копейки нельзя давать.