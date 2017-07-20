В редакцию ВашГород.ру с вопросом о популярных кафе обратилась мама первоклассника Надежда.

«Ребёнок просит организовать его День Рождения в популярном кафе, в школе ему одноклассники все уши прожужжали про эти все „Киэфси“ и „Макдоналдсы“. В каком из этих мест еда вкуснее и безопаснее, тем более для детей-первоклассников? Где лучше по ценам? Не хочется испортить ребёнку праздник. Ни я, ни моя семья обычно по кафе не ходим, поэтому спрашиваю».

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