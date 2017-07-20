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Что лучше, McDonald’s или KFC — вопрос дня

Сегодня 13:35
959
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру с вопросом о популярных кафе обратилась мама первоклассника Надежда.

«Ребёнок просит организовать его День Рождения в популярном кафе, в школе ему одноклассники все уши прожужжали про эти все „Киэфси“ и „Макдоналдсы“. В каком из этих мест еда вкуснее и безопаснее, тем более для детей-первоклассников? Где лучше по ценам? Не хочется испортить ребёнку праздник. Ни я, ни моя семья обычно по кафе не ходим, поэтому спрашиваю».

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группыво «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 30
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лучше домашняя еда
36 16
люди! не ешьте помои от пендоских просроченных курятников. не ленитесь, а приготовьте свою еду - и вкусно и полезнее.
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Мур
10 5
люди! не ешьте помои от пендоских просроченных курятников. не ленитесь, а приготовьте свою еду - и вкусно и полезнее.
Иногда-то можно) Не каждый же день объедаться "Маками". Если разок в несколько месяцев сходить, вреда не будет.
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Читатель
3 6
Безопасно и вкусно - ни там, ни там.
А вот чисто понтануться, раз это можно у них - то в Мак. Там вроде как и аниматоры есть
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Читатель
0 2
Безопасно и вкусно - ни там, ни там.
А вот чисто понтануться, раз это можно у них - то в Мак. Там вроде как и аниматоры есть
* модно
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Мур
6 3
В "Маке" периодически устраивают Дни Рождения, там зал удобный. А в КФС еда повкуснее, на мой взгляд, но там все не так красиво обставлено.
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Вадим
7 1
Мегалэнд в планете. Племяшку туда возили,была очень рада.
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Ваше имя
4 6
МакДак дешевле + для детей игрушки есть. Вроде можно даже развлекательную программу заказать (на Левом). Плюс там есть игровая комната. В кфс таких предложений нет.
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Валерия
29 15
Мама, вы в своем уме? Держите ребенка подальше от этой гадости... Еще и на сайт написала вопрос, ну вообще мозгов нету, видать. Я в жизни бы своего малыша не повела туда!
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Степан
12 3
Если выбирать из двух этих заведений, то лучше KFC. А вообще в целом лучше не приучать детей к такой еде. Она только для перекусов пригодна. Есть места намного лучше, но рекламы делать не буду.
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Конфетка
11 13
Мама, вы в своем уме? Держите ребенка подальше от этой гадости... Еще и на сайт написала вопрос, ну вообще мозгов нету, видать. Я в жизни бы своего малыша не повела туда!
посмотрела я бы на вас, когда ваше чадо бы неделями просило сводить в "Макдак". Ребёнку хочется,ну почему один раз не позволить ему поесть. Вы же не отказываете, когда у вас ребёнок просит чупа-чупс или сникерс, а в них гадостей не меньше, это точно! так что все эти разговоры про заботу о детях - выпендреж чистой воды.
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Валерия
4 7
Одинаково вредно и там, и там. Если дети помладше, то в макдаке есть детские наборы - ХэппиМил, там напиток, картошка, бургер и игрушка. Если дети уже постарше, то разницы особо нет - КФС или МакДак. КФС ориентирован на куриное мясо, а МакДак - на говяжье. КФС - это всевозможные роллы из лаваша, а МакДак - это бургеры (которые рассыпаются, кстати говоря). Но вот что касается цен, то КФС сам по себе немного дешевле + скачайте их приложение на телефон, там есть всякие купоны, которые представляют весомые скидки на наборы. Раз у вас большая компания, то экономия будет очень серьезная!
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Ваше имя
12 3
МакДак дешевле + для детей игрушки есть. Вроде можно даже развлекательную программу заказать (на Левом). Плюс там есть игровая комната. В кфс таких предложений нет.
А вообще лучше сходить так, чтобы желание в макдак или кфс ходить отпало.
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13
21 0
В последний раз в Маке подали под видом "только приготовленной" обвисшую дряблую картошку фри, что абсолютно противоречит политике заведения. Считаю, что КФС гораздо вкусней и качественней.
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Дон Хенаро 44653
12 29
люди! не ешьте помои от пендоских просроченных курятников. не ленитесь, а приготовьте свою еду - и вкусно и полезнее.
Пендоские курятники? У вас разжижение головного мозга на фоне просмотра федеральных каналов.
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
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извините, спор между клизмой и говном
9 3
трансжиры - вот что убивает организм, а детский особенно. ну а куры - это генетически модифицированные уродцы с инъекциями фосфатных растворов, уродцы которые даже на лапах стоять не могут.
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!
2 5
Дон Хенаро:
Пендоские курятники? У вас разжижение головного мозга на фоне просмотра федеральных каналов.
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
а ха ха, насмешил, продолжай.
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321
2 3
А вообще лучше сходить так, чтобы желание в макдак или кфс ходить отпало.
мастер класс можно?
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Свой
7 1
В KFC не интересно праздновать день рождения,там праздничного ничего нет и даже не пахнет,курица да картошка и бутеры непонятные,как в сельпо,один только плюсик для папы - Сибирская корона всегда холодное и свежее.В McDonald’s не был ни разу и не жалею.
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Роман
4 3
Иногда-то можно) Не каждый же день объедаться "Маками". Если разок в несколько месяцев сходить, вреда не будет.
Один раз пожрать с помойки можно...ведь - раз...железная логика...
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Роман
1 6
посмотрела я бы на вас, когда ваше чадо бы неделями просило сводить в "Макдак". Ребёнку хочется,ну почему один раз не позволить ему поесть. Вы же не отказываете, когда у вас ребёнок просит чупа-чупс или сникерс, а в них гадостей не меньше, это точно! так что все эти разговоры про заботу о детях - выпендреж чистой воды.
С головой не в порядке что ли?жрать с помойки плохо....,но раз можно...феерично!
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местный-2
4 2
Дон Хенаро:
Пендоские курятники? У вас разжижение головного мозга на фоне просмотра федеральных каналов.
Уважаемый, все эти организации закупают курятину у местных поставщиков, развивая местную экономику и платя в "белую" все налоги....Вы бы завязывали с просмотром Рен-ТВ
Не в тему,но все же.
Сразу скажу,не увидел ни одного российского бренда.
Что касается этих предприятий быстрого питания,то предприниматель покупает у них франшизу,за которую должен отстегивать на постоянной основе деньги.
Он конечно платит налоги в местный бюджет,но вот головная фирма точно нет.
У местных поставщиков/производителей курятины наверняка тоже не все местное.Нам этих деталей не раскрывают.
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grafinchik
4 1
ребёнку справляли ДР в СитиМолле, CrazyClub, готовят всё ято хочешь, начиная с банальных картошек фри и заканчивая тефтельками для перекуса для ребятни. Ни разу гости не уходили голодными или не довольными с праздника. Плюс рядом сцена и большое пространства для игры с аниматорами.
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Dfcz
9 5
На сколько ж мозги то у стада баранов промыты ТВ каналами и маркетологами!!!!
Накормите детей жареной картошкой на гарнир, котлеткой с кетчупом, помидоркой и листиком салата и не забудьте дать хлебушек!
А теперь все перечисленное положите на хлебушек - и начните орать что такая еда убивает ваших детей!
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Ветер перемен...
0 0

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y
1 2
А где на правах рекламы?
Тут проблема уже не в опасности продукции этих заведений, а в том кому они принадлежат. Этим людям и копейки нельзя давать.
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Я
7 1
Была в кфс на павловского, по купону дали холодные замохшие куриные нагетсы, невозможно есть ..выкинула и пошла! Не ходите туда!
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Дон Хенаро 44653
0 6
Была в кфс на павловского, по купону дали холодные замохшие куриные нагетсы, невозможно есть ..выкинула и пошла! Не ходите туда!
Откровенная ложь и провокация, не выдерживающая никакой критики....
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алекс
0 0
Лучше всего домашняя пища, кушайте её, а не фастфуд , так что здоровья вам и благополучия.
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123
1 0
Не знаю, как там в пиндоссии, но в наших местных макдональдсах кормят ПОМОЯМИ. Как вы это едите? Ну ладно еще картошка фри, ее сложно испортить, но бургеры - ффуууууу, это же третьсортная суррогатная не пойми из чего сделанная котлета, мне кажется, что если дать ее собаке, то даже она есть не будет. Надо будет провести эксперимент на дворняжке ))
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Ветер перемен...
0 0
Не знаю, как там в пиндоссии, но в наших местных макдональдсах кормят ПОМОЯМИ. Как вы это едите? Ну ладно еще картошка фри, ее сложно испортить, но бургеры - ффуууууу, это же третьсортная суррогатная не пойми из чего сделанная котлета, мне кажется, что если дать ее собаке, то даже она есть не будет. Надо будет провести эксперимент на дворняжке ))
Пожалей пёсика.
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