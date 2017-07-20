Кемеровская ГИБДД предупреждает водителей о временном запрете остановки у стадиона «Химик».

Соответствующие дорожные знаки установят в ночь с 20 на 21 июля. Временное правило коснётся парковки со стороны «Восточной трибуны», на Калинина, а также на участке Ноградской от Кузнецкого проспекта до Кирова.

Помимо этого, завтра утром, 21 июля, сотрудники ГИБДД устроят рейд по перевозке детей. Экипажи будут дежурить близ детских садов и поликлиник.

Вечером же гаишники проверят автомобилистов на трезвость. В ГИБДД также напомнили, что о пьяных водителях можно сообщать по номерам телефонов 52−25−44, 46−33−33 (бесплатный номер мобильных телефонов), а также 02.