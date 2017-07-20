Совсем скоро мы сможем любоваться чистой Абушкой: в Новокузнецке приступили к реализации расчистки реки.

Ранее ВашГород.ру писал, что в рамках подготовки к 400-летию Новокузнецка очистят Абу. Проект «Расчистка русла реки Аба» разработали в 2007 году. Сегодня уже выполнены работы по расчистке в Прокопьевске. Чтобы сделать это в Новокузнецке, нужна корректировка проекта: с момента его разработки прошло уже 10 лет.

Курировать проект будет Департамент природных ресурсов и экологии. Администрация Новокузнецка проконтролирует реализацию на всех стадиях.

«Был проведён конкурс среди подрядчиков и заключён договор с предприятием из Барнаула. В соответствии с техническим заданием, корректировка проекта должна закончиться 1 декабря 2017 года, после этого будет получено заключении государственной экологической экспертизы. И уже потом будет проведен отбор подрядчика именно на выполнение работ по расчистке», — пояснила председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирина Савина.

Подрядчик уже приступил к корректировке проекта, на месте работает экспедиция. Геодезисты начали проводить исследование дна и берега. Необходимо рассчитать количество ила на дне, внести в откорректированный план появившиеся постройки, сделать снимки. Ил, который поднимут со дна Абы, складируют на специально отведённом участке.

«По данным мониторинга, в Новокузнецк река входит с параметрами загрязнения по взвешенным веществам, превышающим допустимую норму. Но на выходе она не загрязняется больше, чем на входе, потому что на территории Новокузнецка остался только один выпуск — ливнёвка с площадки КМК, а там практически уже не осталось крупных предприятий» — рассказала Ирина Савина.

По её словам, одно из обязательных условий проекта — снижение паводковой ситуации. Сейчас река сужена, и когда она поднимается, то затапливает много домов. После расширения русла этого можно будет избежать.

На сегодняшний день из федерального бюджета выделено 150 миллионов на реализацию расчистки. Это сумма может меняться: всё будет зависеть от того, какие корректировки геодезисты внесут в сам проект.

В планах и постройка набережной. Но речь об этом будет идти только после завершения всех работ по очистке, ведь только тогда можно будет окончательно определить расположение набережной на Абе. Для её постройки разработают проект и найдут инвестора, который смог бы его реализовать.