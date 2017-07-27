Создать оригинальный и экологичный интерьер и при этом не остаться с пустыми карманами задача не из лёгких. Однако всё же есть верный путь.

Несомненно, оригинальности и шика добавляют в интерьер изделия из ротанга: всевозможные плетёные этажерки, кресла-качалки, уютные диваны. Но мебель из ротанга придётся не каждому по карману. Но есть один секрет. Если использовать в производстве мебели искусственный ротанг, то и денег удастся сэкономить, да и плюсов у него гораздо больше чем у натурального.

В Новокузнецке изысканную мебель из искусственного ротанга можно купить у официального дистрибьютора продукции известных торговых марок KETER, Curver, Allibert, Jardin компании «Арт-Профиль».

Мебель из искусственного ротанга сейчас на пике популярности. Самыми главными её плюсами являются цена, практичность и качество. Мебель из искусственного ротанга не боится ни дождя, ни снега. В общем практически любые неблагоприятные условия ей нипочём.

Компания «Арт-Профиль» предлагает своим клиентам огромное количество вариантов: обеденные комплекты, диваны, кресла, столы, стулья и даже шезлонги.

Специалисты компании отмечают, что мебель из искусственного ротанга для улицы гораздо легче своих аналогов, потому что изготовлена без использования металла; не расплетется и не протрется (не шелушится) при ударах; не вытянется в местах сидения.

Для диванов и кресел также предлагаются специальные подушки, сделанные из уличного текстиля, который не боится ни дождей, ни грязи.

А чтобы самым маленьким дачникам было всегда интересно и весело на природе, «Арт-Профиль» предлагает широкий ассортимент продуктов, предназначенных для детей. Детские игровые домики и городки благодаря интересному дизайну и ярким цветам станут очень любимы вашими детьми.

Придадут завершённость любому стилю — живые цветы в горшках. Но кроме, самих растений очень важно уделить внимание выбору цветочного горшка или кашпо. Благодаря огромному выбору — даже самый требовательный покупатель найдёт то, что ему нужно. Для ухода за растениями пригодится и садовая тачка. А для хранения инвентаря есть специальные сараи выполненные из сверхпрочного пластика и древесно-полимерного композита, которые прослужат не один десяток лет.