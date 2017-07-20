Новокузнечане атакуют СМИ жалобами на ремонт во дворе, до конца не разобравшись в ситуации.

Так, новокузнечанка Ирина возмутилась тем, что во дворе на Кирова, 97 рабочие выкорчевали деревья и выворотили бордюры. По словам женщины, в таком состоянии двор пребывал почти неделю.

«Хотелось бы узнать, что тут собираются делать, и на каком основании целую неделю двор пребывает в полном бардаке, ни пройти ни проехать», — написала женщина.

Объясняем: двор дома № 97, как и другие 70 новокузнецких придомовых территорий, попал в проект «Формирование комфортной городской среды». Там отремонтируют проезд, обустроят парковку и тротуары. Сейчас подрядная организация уже начала работы.

Всё это можно узнать на интерактивной карте проекта на сайте Комитета ЖКХ. В ней красными значками обозначены дворы, которые благоустроят. Нажав на иконку, вы увидите, сколько финансирования выделят на это, при этом сколько придётся заплатить самим жителям дома. Когда значок становится жёлтым, это означает, что подрядчик приступил к работе.

Как ВашГород.ру сообщили в управляющей компании «ЖКХ Новокузнецка», подрядчики могут корректировать сроки работ из-за погоды. Вероятно, по этой причине двор и пробыл несколько дней в нелицеприятном состоянии.

Тем не менее крайне советуем нашим читателям ознакомиться с интерактивной картой проекта — чтобы в случае чего быть в курсе, что происходит у вас во дворе.