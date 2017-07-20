В Госдуме подготовили проект по сносу хрущёвок по всей стране
Сегодня 16:12
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Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России, сообщает gazeta.ru.
«Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — заявила Хованская.
Депутат рассказала, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.
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