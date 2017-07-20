Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России, сообщает gazeta.ru.

«Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — заявила Хованская.

Депутат рассказала, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.