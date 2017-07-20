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В Госдуме подготовили проект по сносу хрущёвок по всей стране

Сегодня 16:12
657
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ptzgovorit.ru

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России, сообщает gazeta.ru.

«Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — заявила Хованская.

Депутат рассказала, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.

Комментарии 6
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Я так кумекаю:
2 0
И ладненько, только финансирования не дождетесь - куда кривая выведет, как и во всём.
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Бармалей
5 0
Заявила, намерена, внесёт... бла,бла, бла... а бабки где брать думают, популисты хреновы? Всё, млять, на "Арматы" и ненужные мосты в грёбаный Крым сливают.
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Игорь
2 1
Заявила, намерена, внесёт... бла,бла, бла... а бабки где брать думают, популисты хреновы? Всё, млять, на "Арматы" и ненужные мосты в грёбаный Крым сливают.
А что против моста имеешь, либерал куев
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Акрихин
0 0
А что против моста имеешь, либерал куев
Не он имеет, его имеют: Навральный и Ко))))
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