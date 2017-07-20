Синоптики кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт кузбассовцев на выходных.
В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться: температура будет расти, дожди пойдут на убыль, а к среде вовсе должны прекратиться.
Но в пятницу местами пройдут грозы, будет дуть порывистый ветер. Температура днём до +21,+26°С, ночью +10, +15°С.
В субботу днём — +22,+27°С, ночью температура зафиксируется в пределах +13°С. В воскресенье температура сильно не изменится: днём около +22,+27°С, ночью +10,+15°С.
В начале следующей недели столбик термометра продолжит расти, дождей станет меньше. Лишь местами будут наблюдаться краткосрочные осадки.
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