Синоптики кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт кузбассовцев на выходных.

В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться: температура будет расти, дожди пойдут на убыль, а к среде вовсе должны прекратиться.

Но в пятницу местами пройдут грозы, будет дуть порывистый ветер. Температура днём до +21,+26°С, ночью +10, +15°С.

В субботу днём — +22,+27°С, ночью температура зафиксируется в пределах +13°С. В воскресенье температура сильно не изменится: днём около +22,+27°С, ночью +10,+15°С.

В начале следующей недели столбик термометра продолжит расти, дождей станет меньше. Лишь местами будут наблюдаться краткосрочные осадки.