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Выходные в Новосибирске будут жаркими и дождливыми

Дождались: погода в Кузбассе начнёт меняться

Сегодня 16:51
1057
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
top-news.kz

Синоптики кемеровского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждёт кузбассовцев на выходных.

В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться: температура будет расти, дожди пойдут на убыль, а к среде вовсе должны прекратиться.

Но в пятницу местами пройдут грозы, будет дуть порывистый ветер. Температура днём до +21,+26°С, ночью +10, +15°С.

В субботу днём — +22,+27°С, ночью температура зафиксируется в пределах +13°С. В воскресенье температура сильно не изменится: днём около +22,+27°С, ночью +10,+15°С.

В начале следующей недели столбик термометра продолжит расти, дождей станет меньше. Лишь местами будут наблюдаться краткосрочные осадки.

Комментарии 3
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Станиславский
2 4
Этим тоже не верю,так же 3.14здят.
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Я так кумекаю:
3 1
Как-то погода в Кузбассе особо не волнует, а пророков новокузнецкой погоды нет, - досадненько .
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stek
2 0
По теории вероятности должно быть потепление..... До +40....
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