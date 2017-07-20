Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Выходные в Новосибирске будут жаркими и дождливыми

Госдума отменила бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов

Сегодня 17:20
424
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Депутаты лишили авиапассажиров с невозвратными билетами права на бесплатный багаж.

Депутаты Госдумы 20 июля приняли в третьем чтении закон, который позволяет авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа с пассажиров, имеющих невозвратные билеты. Закон вступит в полную силу спустя 60 дней после официального опубликования, пишет РИА Новости.

На авиапассажиров с возвратными билетами нововведение не распространяется, они, как и прежде, смогут бесплатно провозить багаж, однако закон позволяет авиакомпании самой устанавливать вес и габариты ручной клади и багажа для бесплатного провоза. Если же вес или объем вещей превысят установленные перевозчиком нормы, то пассажиру придется доплатить.

Уточняется, что закон также обязывает перевозчика информировать пассажиров заранее, то есть до покупки билетов, о тарифе и правилах провоза багажа, а так же ручной клади.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Местный
9 1
Депутасы совсем уже очумели. Сами в бизнес-классах летают. А в Аэрофлоте к примеру в эконом-классе стандарт все билеты невозвратные. Мало того, что стоимость конская, теперь еще могут и за багаж драть. Как эти депутасы уже надоели со своими бредовыми идеями.
ответить
аватар
Андрей
4 0
Депутаты, сделайте доброе дело- совершите массовый суицид и дайте людям жить нормально.
ответить
аватар
Татьяна
0 0
Депутатом не понять бедняков -Сытый Голодному не разумеет
ответить
аватар
Оптимист 124
0 0
Сейчас начнется кампания в СМИ - что как же зашибись что лишили этого права: и билеты от этого подешевеют и самолеты обновятся и вообще земля будет пухом, а перелет доступен станет как рейсовый автобус ))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ