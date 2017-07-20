Депутаты лишили авиапассажиров с невозвратными билетами права на бесплатный багаж.

Депутаты Госдумы 20 июля приняли в третьем чтении закон, который позволяет авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа с пассажиров, имеющих невозвратные билеты. Закон вступит в полную силу спустя 60 дней после официального опубликования, пишет РИА Новости.

На авиапассажиров с возвратными билетами нововведение не распространяется, они, как и прежде, смогут бесплатно провозить багаж, однако закон позволяет авиакомпании самой устанавливать вес и габариты ручной клади и багажа для бесплатного провоза. Если же вес или объем вещей превысят установленные перевозчиком нормы, то пассажиру придется доплатить.

Уточняется, что закон также обязывает перевозчика информировать пассажиров заранее, то есть до покупки билетов, о тарифе и правилах провоза багажа, а так же ручной клади.