На носу долгожданные выходные! Специально для вас ВашГород.ру приготовил 5 советов, как весело и с пользой отдохнуть.

1. Покупаться

Согласно прогнозу синоптиков, надоедливые дожди к концу рабочей недели постепенно сойдут на нет, и в выходные выглянет долгожданное солнце. По информации ВашГород.ру, нас ждёт жара, в субботу и воскресенье синоптики обещают +25, +27 градусов. Так что смело можно брать купальник и отправляться на пляж, только предварительно посмотрите, какие купальники считаются модными в этом сезоне и вспомните о наших советах тем, кто не умеет плавать.

2. Заняться спортом

ВашГород.ру советует посетить бесплатную уличную тренировку по фитнесу и йоге, которая пройдет в парке Гагарина в субботу 22 июля. Там же можно насладиться показательным выступлением по айкидо.

Жители Заводского района могут посетить тренажёрный зал под открытым небом, о его открытии ранее уже рассказывал ВашГород.ру.

3. Взбодриться

В выходные можно впрок отоспаться перед рабочей неделей, а тем, кто любит проснуться пораньше, советуем взбодриться чашечкой кофе. О том, где найти самый вкусный и дешёвый кофе на вынос в Новокузнецке, читайте в нашем обзоре экспресс-кофеен.

4. Получить заряд адреналина

Провести время в экстрим-парке будет интересно и ребёнку, и взрослому. ВашГород.ру рассказывал про открытие первого в городе экстрим-парка в «Мегаленде».

Верёвочный парк состоит из трёх трасс различных уровней сложности, рассчитанных на разные возрастные категории. За безопасность можно не переживать, каждого посетителя сопровождает инструктор, также на трассах предусмотрена страховка.

5. Приготовить вкусный ужин

Медики советуют добавить в свой рацион больше овощей и фруктов, это поможет сохранить хорошее настроение. Как ещё побороть хандру, мы уже сообщали. Ещё врачи советуют достаточно двигаться, а также пить больше воды. Только будьте внимательны, не покупайте «опасную» воду. ВашГород.ру рассказывал, какие марки воды эксперты признали вредными.

Хороших выходных!