Миллионы фанатов по всему миру потрясены новостью о смерти солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.
Музыкант покончил с собой в своём доме в США. Этот факт подтвердила полиция Лос-Анджелеса и близкие друзья Честера.
«Я шокирован и разбит, но это правда. Официальное сообщение поступит так скоро, насколько это возможно», — написал в «Твиттере» Майк Шинода, друг и соратник Беннингтона.
Свои соболезнования выразили также One Republic, Imagine Dragons и другие коллективы. В группе во «ВКонтакте» Linkin Park фанаты делятся скорбью о смерти Честера. Пост с фотографией певца набрал почти две тысячи комментариев и 800 репостов.
побывать на концерте linkin park так и останется мечтой— занудна (@carroty_13) 21 июля 2017 г.
На момент смерти Честеру был 41 год. У него остались шестеро детей.
Linkin Park — культовая американская рок-группа, популярна с 2000 года, когда вышел их знаменитый альбом Hybrid Theory. Получили десятки наград, среди которых «Грэмми».
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Светлая память.
Безусловно гениальный вокалист. Очень жаль, что он не нашел смысла продолжать жить. Мечтала попасть на их концерт