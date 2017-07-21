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Ушёл из жизни солист Linkin Park

Сегодня 08:36
1190
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cosmopolitan.ru

Миллионы фанатов по всему миру потрясены новостью о смерти солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Музыкант покончил с собой в своём доме в США. Этот факт подтвердила полиция Лос-Анджелеса и близкие друзья Честера.

«Я шокирован и разбит, но это правда. Официальное сообщение поступит так скоро, насколько это возможно», — написал в «Твиттере» Майк Шинода, друг и соратник Беннингтона.

Свои соболезнования выразили также One Republic, Imagine Dragons и другие коллективы. В группе во «ВКонтакте» Linkin Park фанаты делятся скорбью о смерти Честера. Пост с фотографией певца набрал почти две тысячи комментариев и 800 репостов.


На момент смерти Честеру был 41 год. У него остались шестеро детей.

Linkin Park — культовая американская рок-группа, популярна с 2000 года, когда вышел их знаменитый альбом Hybrid Theory. Получили десятки наград, среди которых «Грэмми».

Комментарии 17
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Вика
7 35
Да и пёс с ним. Гомосятину всякую пели.
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Алена
5 8
Да и пёс с ним. Гомосятину всякую пели.
Ага..Грибы то наши ж "лучше"
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Андрей
1 1
Ага..Грибы то наши ж "лучше"
Правильно ,,под грибами"
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Вменяемый
25 5
Согласен, ушла целая эпоха в развитии Linkin Park.. И я тоже не смог увидеть группу с живым Честером:(
Светлая память.
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писофшит
20 7
Да и пёс с ним. Гомосятину всякую пели.
Да иди слушай Ваенгу! 41-год?! Зря чувак...
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Вика
7 8
Да иди слушай Ваенгу! 41-год?! Зря чувак...
Дебилы думают, что если не гомосятский лизкин кряк, то военга. Ясно-понятно, мамкины попсятники.
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Виктория
9 3
Дебилы думают, что если не гомосятский лизкин кряк, то военга. Ясно-понятно, мамкины попсятники.
О вкусах не спорят. Кому не по душе такая музыка прошу заткнуться и помолчать в тряпочку! И дайте поскорбить фанатам!
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Ветер перемен...
6 4
Очень жаль,группа реально хорошая. Что же случилось с человеком что он пошёл на суицид? 8-( Вечная память.
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Илья
6 1
Куча бобла, куча детей, популярность и все чото надо!!!
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Про
1 0
Да и пёс с ним. Гомосятину всякую пели.
Давай грибы Вити надо в туалет
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Вика
5 5
О вкусах не спорят. Кому не по душе такая музыка прошу заткнуться и помолчать в тряпочку! И дайте поскорбить фанатам!
А чего бы о вкусах и не спорить? Слушаешь попсовое барахло - получай справедливое осуждение.
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321
1 0
Куча бобла, куча детей, популярность и все чото надо!!!
надо всякую дрянь не **********
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321
2 0
А чего бы о вкусах и не спорить? Слушаешь попсовое барахло - получай справедливое осуждение.
а вы что слушаете?
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Чел
3 0
А чего бы о вкусах и не спорить? Слушаешь попсовое барахло - получай справедливое осуждение.
А ты якобы в музыке разбираешься? Сможешь тогда хоть написать, без обращения к сторонним источникам информации, в каком жанре выступает Linkin Park!?
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стас
0 1
поди под наркотой был или курил всякую хрень - вот и суицид (
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Женя
0 0
Завтра забудут уже
Забудут о Вас. Хорошо, если сейчас ещё о вас кто-то вспоминает...Музыка же останется навсегда.
Безусловно гениальный вокалист. Очень жаль, что он не нашел смысла продолжать жить. Мечтала попасть на их концерт
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