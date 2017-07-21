Миллионы фанатов по всему миру потрясены новостью о смерти солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.

Музыкант покончил с собой в своём доме в США. Этот факт подтвердила полиция Лос-Анджелеса и близкие друзья Честера.

«Я шокирован и разбит, но это правда. Официальное сообщение поступит так скоро, насколько это возможно», — написал в «Твиттере» Майк Шинода, друг и соратник Беннингтона.

Свои соболезнования выразили также One Republic, Imagine Dragons и другие коллективы. В группе во «ВКонтакте» Linkin Park фанаты делятся скорбью о смерти Честера. Пост с фотографией певца набрал почти две тысячи комментариев и 800 репостов.





побывать на концерте linkin park так и останется мечтой — занудна (@carroty_13) 21 июля 2017 г.

На момент смерти Честеру был 41 год. У него остались шестеро детей.

Linkin Park — культовая американская рок-группа, популярна с 2000 года, когда вышел их знаменитый альбом Hybrid Theory. Получили десятки наград, среди которых «Грэмми».