Подготовлен проект закона о внедрении в России обязательного мониторинга движения лекарственных препаратов.

Как сообщают на сайте кабмина, правительство предлагает ввести специальную информационную систему, в которой будет отслеживаться движение лекарств. Благодаря такому нововведению можно будет проследить перемещение каждого препарата от его производителя до выдачи покупателю. Это позволит избежать проникновения на фармарынок фальсификата.

Законопроект предполагает, что каждый препарат получит свою маркировку, с помощью которой его можно отслеживать и вести количественный учет. За несвоевременную маркировку или ее отсутствие введут административную ответственность.

Систему уже протестировали в некоторых регионах России. В эксперименте участвовали производители лекарств, аптеки, больницы и дистрибьюторы.