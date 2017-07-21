Подготовлен проект закона о внедрении в России обязательного мониторинга движения лекарственных препаратов.
Как сообщают на сайте кабмина, правительство предлагает ввести специальную информационную систему, в которой будет отслеживаться движение лекарств. Благодаря такому нововведению можно будет проследить перемещение каждого препарата от его производителя до выдачи покупателю. Это позволит избежать проникновения на фармарынок фальсификата.
Законопроект предполагает, что каждый препарат получит свою маркировку, с помощью которой его можно отслеживать и вести количественный учет. За несвоевременную маркировку или ее отсутствие введут административную ответственность.
Систему уже протестировали в некоторых регионах России. В эксперименте участвовали производители лекарств, аптеки, больницы и дистрибьюторы.
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Чтобы отслеживать цены на лекарства,произведенные наверно тоже в России?
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
А в Кузнецке Органика кое-как живет, а когда то много лекарств дешевых гнала. Кому выгодно ее загнобить?
А закон яры нужен.
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
Исправлюсь, а то еще неровен час...... :-)))
Что касательно моего вопроса, тем не менее, он так и остался актуальным, независимо от того как к Вашему Величеству обращаться. :-))) Что значит - за чей-то счет? Повторяю вопрос: а что, этого делать не нужно? Не нужно контролировать законность и лицензирование производства лекарственных средств? Да какая, нахрен, разница, за чей счет это будет делаться? Это ВСЕГДА будет делаться за счет простого народа, поскольку государственный счет - это прежде всего налоги. Этот вопрос в принципе не должен обсуждаться, поскольку это априори... Так вот я и повторяю: нахрена ВАМ, любезный, нужно было поднимать этот вопрос и озадачиваться тем, кто и за чей счет это будет делать? Для чего? Чтобы в очередной раз совершенно глупо и недальновидно "распалить" себя и себе подобных, показав свою глупость в теме? Именно поэтому я и ставил перед ВАМИ вопрос: а голову включать пробовали прежде чем такой бред писать, или ВАМ только лишь повод нужен чтобы в очередной раз поныть и постенать?
Чтобы отслеживать цены на лекарства,произведенные наверно тоже в России?
И второе: как вы видите реализацию этих мер? Контроль за лицензированием у нас осуществляют контролирующие органы, которые УЖЕ СОДЕРЖАТСЯ за счет государства, т.е. нас с вами. Почему вы решили что данный контроль ляжет дополнительным бременем на бюджет?