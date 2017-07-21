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Здоровый город

В России избавятся от поддельных лекарств

Сегодня 09:59
419
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Подготовлен проект закона о внедрении в России обязательного мониторинга движения лекарственных препаратов.

Как сообщают на сайте кабмина, правительство предлагает ввести специальную информационную систему, в которой будет отслеживаться движение лекарств. Благодаря такому нововведению можно будет проследить перемещение каждого препарата от его производителя до выдачи покупателю. Это позволит избежать проникновения на фармарынок фальсификата.

Законопроект предполагает, что каждый препарат получит свою маркировку, с помощью которой его можно отслеживать и вести количественный учет. За несвоевременную маркировку или ее отсутствие введут административную ответственность.

Систему уже протестировали в некоторых регионах России. В эксперименте участвовали производители лекарств, аптеки, больницы и дистрибьюторы.

Комментарии 13
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Макс
10 0
И реализовывать его заставят за счёт простого народа, как и пакет Яровой......сколько можно грабить народ?!
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Sv
10 0
Уголовная ответственность должна быть за такое! Покупаем в аптеке неизвестно что
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местный-2
5 0
Ну...то есть мы будем оплачивать еще и расходы по внедрению самой системы,которая наверно разработана в России???
Чтобы отслеживать цены на лекарства,произведенные наверно тоже в России?
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Местная 8284
3 0
В общем, ждём очередного скачка цен на лекарства.
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Митрич
8 13
И реализовывать его заставят за счёт простого народа, как и пакет Яровой......сколько можно грабить народ?!
Макс, а что, лучше травить дешевыми подделками народ?
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
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Митрич
1 4
Уголовная ответственность должна быть за такое! Покупаем в аптеке неизвестно что
Безусловно!
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Турист
5 0
Макс, а что, лучше травить дешевыми подделками народ?
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
Посмотрите на Тайланд, за подделку лекарств смертная казнь, итог в аптеке все настоящее и никаких коррупциоемких систем слежения.
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а?
0 0
Макс, а что, лучше травить дешевыми подделками народ?
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
А что, не подделки обязательно должны стоить только дорого?
А в Кузнецке Органика кое-как живет, а когда то много лекарств дешевых гнала. Кому выгодно ее загнобить?
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z
2 0
И реализовывать его заставят за счёт простого народа, как и пакет Яровой......сколько можно грабить народ?!
Макс .. ну чего ты как маленький? Все делается за счет народа. Даже на войнах гибнет народ, а не власть.
А закон яры нужен.
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Макс
0 3
Макс, а что, лучше травить дешевыми подделками народ?
Прежде чем писать свою ересь, головой подумать не пробовал? Иногда помогает. :-)))
Имхо, решение правильное и мешать его с законотворческой "мазней" Яровой просто глупо.
Уважаемый, я ВАМ не тыкал! Голова у Вас не для того чтобы думать, а только .......Придумают, разработают, а потом мы из собственного кармана будем платить за то!!!
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Митрич
5 1
Уважаемый, я ВАМ не тыкал! Голова у Вас не для того чтобы думать, а только .......Придумают, разработают, а потом мы из собственного кармана будем платить за то!!!
Ну уж звиняйТЕ, любезный! Не знал что к вам на драной козе только подъезжать можно.... :-))) Полагал, что мы все здесь - единомышленники, раз рассуждаем на одну тему....
Исправлюсь, а то еще неровен час...... :-)))
Что касательно моего вопроса, тем не менее, он так и остался актуальным, независимо от того как к Вашему Величеству обращаться. :-))) Что значит - за чей-то счет? Повторяю вопрос: а что, этого делать не нужно? Не нужно контролировать законность и лицензирование производства лекарственных средств? Да какая, нахрен, разница, за чей счет это будет делаться? Это ВСЕГДА будет делаться за счет простого народа, поскольку государственный счет - это прежде всего налоги. Этот вопрос в принципе не должен обсуждаться, поскольку это априори... Так вот я и повторяю: нахрена ВАМ, любезный, нужно было поднимать этот вопрос и озадачиваться тем, кто и за чей счет это будет делать? Для чего? Чтобы в очередной раз совершенно глупо и недальновидно "распалить" себя и себе подобных, показав свою глупость в теме? Именно поэтому я и ставил перед ВАМИ вопрос: а голову включать пробовали прежде чем такой бред писать, или ВАМ только лишь повод нужен чтобы в очередной раз поныть и постенать?
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Митрич
2 2
Ну...то есть мы будем оплачивать еще и расходы по внедрению самой системы,которая наверно разработана в России???
Чтобы отслеживать цены на лекарства,произведенные наверно тоже в России?
А причем здесь то, где эта система была разработана? Ее нужно внедрять, и тот факт, что она российская, вовсе не означает, что ее должны внедрять бесплатно.... Это первое.
И второе: как вы видите реализацию этих мер? Контроль за лицензированием у нас осуществляют контролирующие органы, которые УЖЕ СОДЕРЖАТСЯ за счет государства, т.е. нас с вами. Почему вы решили что данный контроль ляжет дополнительным бременем на бюджет?
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макс
0 0
тогда и аптеки все закроют сразу ))
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