Российский суд впервые изъял ипотечное жилье за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Теперь в счет долга могут забрать недвижимость, находящуюся в ипотеке. Долг жительницы Омска перед теплоснабжающей компанией составляет более 1,75 миллиона рублей. Суд принял решение изъять у должницы половину дома с участком, сообщает РБК.

Данная задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду) сформировалась у должницы с 2004 года. Женщина владеет двухэтажным домом площадью более 800 квадратных метров и земельным участком. Недвижимость находится в ипотеке.

При рассмотрении дела суд учёл поведение должника, которая знала о наличии задолженности, но никаких мер не приняла. Теперь же сибирячка может потерять ½ часть дома.