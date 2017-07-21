Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 21 по 23 июля
Недвижимость и строительство

В России впервые у ипотечника забрали жильё за долги по коммуналке

Сегодня 10:10
770
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Bogorodskoe.mos.ru

Российский суд впервые изъял ипотечное жилье за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Теперь в счет долга могут забрать недвижимость, находящуюся в ипотеке. Долг жительницы Омска перед теплоснабжающей компанией составляет более 1,75 миллиона рублей. Суд принял решение изъять у должницы половину дома с участком, сообщает РБК.

Данная задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду) сформировалась у должницы с 2004 года. Женщина владеет двухэтажным домом площадью более 800 квадратных метров и земельным участком. Недвижимость находится в ипотеке.

При рассмотрении дела суд учёл поведение должника, которая знала о наличии задолженности, но никаких мер не приняла. Теперь же сибирячка может потерять ½ часть дома.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
Свой
14 0
Долг жительницы Омска перед теплоснабжающей компанией составляет более 1,75 миллиона рублей - Это как?
ответить
аватар
Читатель
3 0
Теплоснабжающая - это отопление.
В источнике говорится, что задолженность с 2004 года. Это в год 135 000. Там даже не коттедж, наверное...
ответить
аватар
Читатель
1 0
Теплоснабжающая - это отопление.
В источнике говорится, что задолженность с 2004 года. Это в год 135 000. Там даже не коттедж, наверное...
ответить
аватар
Владимир
4 1
Вижу с математикой не все дружат, цена отопления за квадрат от 14 рублей за квадрат (это весной по минимуму), как раз за год 134 тысячи и выходит, а зимой квадрат отопления вообще под 40 рублей...
ответить
аватар
Читатель
2 0
Вижу с математикой не все дружат, цена отопления за квадрат от 14 рублей за квадрат (это весной по минимуму), как раз за год 134 тысячи и выходит, а зимой квадрат отопления вообще под 40 рублей...
Это где Вы, Владимир, в год за отопление 134 тысячи платите?
ответить
аватар
Читатель
0 0
Это где Вы, Владимир, в год за отопление 134 тысячи платите?
Извиняюсь, не заметил 800 кв м
ответить
аватар
z
2 3
Мда.. махровую комбинацию фраернули депутаси привязав отопление к квадратному метру. Давайте зарплаты к квадратному метру привяжем.
ответить
аватар
клавдия
0 2
ну значит нечем платить.....эта ипотека как тюремный срок - пока заплатишь и жизнь пройдёт ((
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ