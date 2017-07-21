Российский суд впервые изъял ипотечное жилье за долги по жилищно-коммунальным услугам.
Теперь в счет долга могут забрать недвижимость, находящуюся в ипотеке. Долг жительницы Омска перед теплоснабжающей компанией составляет более 1,75 миллиона рублей. Суд принял решение изъять у должницы половину дома с участком, сообщает РБК.
Данная задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду) сформировалась у должницы с 2004 года. Женщина владеет двухэтажным домом площадью более 800 квадратных метров и земельным участком. Недвижимость находится в ипотеке.
При рассмотрении дела суд учёл поведение должника, которая знала о наличии задолженности, но никаких мер не приняла. Теперь же сибирячка может потерять ½ часть дома.
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В источнике говорится, что задолженность с 2004 года. Это в год 135 000. Там даже не коттедж, наверное...
В источнике говорится, что задолженность с 2004 года. Это в год 135 000. Там даже не коттедж, наверное...