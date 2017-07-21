Проезд в маршрутках Новокузнецка может подорожать в ближайшее время.
Правда, перевозчики не исключают поэтапного увеличения цены. Однако, по мнению главы «Автолайна» Евгении Корюковой, «нет смысла постоянно злить народ». Пока что маршрутчики ждут решения Федеральной антимонопольной службы и исходя из него распланируют свои действия. Но факт остаётся фактом — подорожание частного проезда в Новокузнецка неизбежно.
Что касается улучшения сервиса, культуру обслуживания повысят. Также вероятно, что некоторые «ПАЗики» заменят на автобусы «НЕФАЗ», сообщила в интервью электронной газете Novokuznetsk.su Евгения Корюкова.
Предпринимательница не исключает, что проезд подорожает до конца лета.
Добавим, многих новокузнечан ввело в недоумение удешевление проезда до 16 рублей на некоторых маршрутках. По словам Евгении Корюковой, это акция протеста, обращённая к муниципальному транспорту.
Как ранее писал ВашГород.ру, информация о подорожании проезда в Новокузнецке вызвала сильный резонанс. Горожане запаниковали, предвидя мощный удар по бюджету, многие призывали бойкотировать маршрутки. Позже перевозчики заявили, что проезд подорожает в одно и то же время с муниципальным. А на некоторых маршрутах стоимость поездки подешевела до 16 рублей.
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Умные от них бегут, остаются те кто не способен развивать, а только грызть советское наследие и кадры. Но кадры стареют и разбегаются потому что к ним приходит понимание, что на некоторых нельзя работать и нельзя оставлять ни копейки в их фирмах. Так что будем ждать решения ФАС ибо те кто усиленно забивали на федеральные законы, вдруг стали осознавать, что законы нужны.
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А в этом кто-то сомневался? Или, быть может, их акция с удешевлением проезда направлена на что-то другое?
Коню ясно, что когда вокруг все дорожает, будет дорожать и проезд! На Корюкову "наезжали" не из-за того, что она хотела цену на проезд поднять, а на то, что так резко. Подняли бы с 15-го июля хотя бы на пару рублей до 20 рублей - и то прошло бы все гладко, но им же сразу на 7 рублей подавай, отсюда и весь сыр-бор разгорелся....
Именно поэтому ее "демарш" с удешевлением проезда лично у меня вызвал гораздо больше непоняток и откровенного непонимания, чем стремление поднять цену до 25 рублей.... За чей счет банкет? Значит, могут возить и за 16 если захотят, и всё это их "бла-бла" по поводу "работы в убыток" и пр. - всего лишь глупая отмазка: настолько глупая, что они даже не озадачиваются тем, чтобы придумывать хоть сколько-то обоснованные причины.....
не может стоимость, так же как и цена, подешеветь или подорожать, она может снизиться или увеличиться