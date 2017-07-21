Проезд в маршрутках Новокузнецка может подорожать в ближайшее время.

Правда, перевозчики не исключают поэтапного увеличения цены. Однако, по мнению главы «Автолайна» Евгении Корюковой, «нет смысла постоянно злить народ». Пока что маршрутчики ждут решения Федеральной антимонопольной службы и исходя из него распланируют свои действия. Но факт остаётся фактом — подорожание частного проезда в Новокузнецка неизбежно.

Что касается улучшения сервиса, культуру обслуживания повысят. Также вероятно, что некоторые «ПАЗики» заменят на автобусы «НЕФАЗ», сообщила в интервью электронной газете Novokuznetsk.su Евгения Корюкова.

Предпринимательница не исключает, что проезд подорожает до конца лета.

Добавим, многих новокузнечан ввело в недоумение удешевление проезда до 16 рублей на некоторых маршрутках. По словам Евгении Корюковой, это акция протеста, обращённая к муниципальному транспорту.

Как ранее писал ВашГород.ру, информация о подорожании проезда в Новокузнецке вызвала сильный резонанс. Горожане запаниковали, предвидя мощный удар по бюджету, многие призывали бойкотировать маршрутки. Позже перевозчики заявили, что проезд подорожает в одно и то же время с муниципальным. А на некоторых маршрутах стоимость поездки подешевела до 16 рублей.