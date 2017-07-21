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Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает

Сегодня 10:25
1695
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Busphoto.ru

Проезд в маршрутках Новокузнецка может подорожать в ближайшее время.

Правда, перевозчики не исключают поэтапного увеличения цены. Однако, по мнению главы «Автолайна» Евгении Корюковой, «нет смысла постоянно злить народ». Пока что маршрутчики ждут решения Федеральной антимонопольной службы и исходя из него распланируют свои действия. Но факт остаётся фактом — подорожание частного проезда в Новокузнецка неизбежно.

Что касается улучшения сервиса, культуру обслуживания повысят. Также вероятно, что некоторые «ПАЗики» заменят на автобусы «НЕФАЗ», сообщила в интервью электронной газете Novokuznetsk.su Евгения Корюкова.

Предпринимательница не исключает, что проезд подорожает до конца лета.

Добавим, многих новокузнечан ввело в недоумение удешевление проезда до 16 рублей на некоторых маршрутках. По словам Евгении Корюковой, это акция протеста, обращённая к муниципальному транспорту.

Как ранее писал ВашГород.ру, информация о подорожании проезда в Новокузнецке вызвала сильный резонанс. Горожане запаниковали, предвидя мощный удар по бюджету, многие призывали бойкотировать маршрутки. Позже перевозчики заявили, что проезд подорожает в одно и то же время с муниципальным. А на некоторых маршрутах стоимость поездки подешевела до 16 рублей.

Комментарии 23
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stek
19 4
В качестве протеста г-жа корюкова&Co могла бы и бесплатно возить пассажиров.....
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всем бы и всё бы на халяву)))
5 14
всем бы и всё бы на халяву)))
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лена
13 2
В качестве протеста г-жа корюкова&Co могла бы и бесплатно возить пассажиров.....
Ага думаете она из своего кармана сделала благородный жест? Из кармана водителей и кондукторов.
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Имя
18 6
Гнать ее из Кузни! Пускай где-нибудь в другом месте эксперименты свои ставит!
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Ххх
19 3
Акция протеста, обращённая к муниципальному транспорту! Придумать такое, занимались бы перевозками, а не мерялись ...ничем. Корюкова не собирается реагировать на постоянные жалобы пассажиров на работу своих автобусов, а борется с муниципальным! Что в голове, непонятно
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Пролдж
3 2
Ага думаете она из своего кармана сделала благородный жест? Из кармана водителей и кондукторов.
Кто бы сомневался
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Я так кумекаю:
6 0
Надо начинать с ЖКХ(УК) !!!
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Митрич
6 6
Питерские перевозчики! welcome!!!
И что дальше?
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Прынц на сером "козле"
3 5
И что дальше?
А дальше подорожание до 30 рублей...
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stek
7 1
И что дальше?
А дальше - здоровая конкуренция.....)
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Читатель
2 1
Продлите пожалуйста маршрут 47а до Абашево
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z
0 0
Акция протеста, обращённая к муниципальному транспорту! Придумать такое, занимались бы перевозками, а не мерялись ...ничем. Корюкова не собирается реагировать на постоянные жалобы пассажиров на работу своих автобусов, а борется с муниципальным! Что в голове, непонятно
Одни бюджет осваивают, другие тоже за наш счет. Почти Ленина в мавзолей. Тлиевцы не компетентны, так как стали властью не по умному, а через прихватизацию чужого.
Умные от них бегут, остаются те кто не способен развивать, а только грызть советское наследие и кадры. Но кадры стареют и разбегаются потому что к ним приходит понимание, что на некоторых нельзя работать и нельзя оставлять ни копейки в их фирмах. Так что будем ждать решения ФАС ибо те кто усиленно забивали на федеральные законы, вдруг стали осознавать, что законы нужны.
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Ольга
1 2
"Культуру обслуживания повысят"!!! Вот это да! Вчера в маршрутке № 5 пассажиры попросили водителя сделать музыку потише, так от кондуктора такой шквал оборотов русской речи посыпался. Так что, г-жа Корюкова, повысьте пожалуйста уровень культуры своих работников.
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Олька
0 2
На каких маршрутах возможно появление нефазов? Где их ставить? В ПАПе? Надо денежку платить - снова затраты.
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Е.А.
2 1
Корюкова ещё бы ,,гармошки" купила."
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ххх
2 0
"Культуру обслуживания повысят"!!! Вот это да! Вчера в маршрутке № 5 пассажиры попросили водителя сделать музыку потише, так от кондуктора такой шквал оборотов русской речи посыпался. Так что, г-жа Корюкова, повысьте пожалуйста уровень культуры своих работников.
А маршрутка №5 это точно Автолайн? Вы уверены, или Корюкова за все маршрутки города перед вами отвечает?
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Митрич
4 2
Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает
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А в этом кто-то сомневался? Или, быть может, их акция с удешевлением проезда направлена на что-то другое?
Коню ясно, что когда вокруг все дорожает, будет дорожать и проезд! На Корюкову "наезжали" не из-за того, что она хотела цену на проезд поднять, а на то, что так резко. Подняли бы с 15-го июля хотя бы на пару рублей до 20 рублей - и то прошло бы все гладко, но им же сразу на 7 рублей подавай, отсюда и весь сыр-бор разгорелся....
Именно поэтому ее "демарш" с удешевлением проезда лично у меня вызвал гораздо больше непоняток и откровенного непонимания, чем стремление поднять цену до 25 рублей.... За чей счет банкет? Значит, могут возить и за 16 если захотят, и всё это их "бла-бла" по поводу "работы в убыток" и пр. - всего лишь глупая отмазка: настолько глупая, что они даже не озадачиваются тем, чтобы придумывать хоть сколько-то обоснованные причины.....
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Ху из ху
4 1
"Культуру обслуживания повысят"!!! Вот это да! Вчера в маршрутке № 5 пассажиры попросили водителя сделать музыку потише, так от кондуктора такой шквал оборотов русской речи посыпался. Так что, г-жа Корюкова, повысьте пожалуйста уровень культуры своих работников.
5 это не автолайн и Корюкова к ним вообще ни как не относится. Вы бы свою культуру повысили вместо того как орать по телефону на весь автобус.
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Митрич
1 0
А дальше подорожание до 30 рублей...
Вот и я - о том же.... Питерцы, имхо, отнюдь не панацея.... Напротив, будь сегодня у нас питерцы, то в аналогичной ситуации, какая сложилась сейчас, они бы за милую душу подняли цену и даже ни у кого ничего и спрашивать не стали бы....
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grafinchik
0 0
"стоимость поездки подешевела"
не может стоимость, так же как и цена, подешеветь или подорожать, она может снизиться или увеличиться
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