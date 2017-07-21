Яндекс.Касса разрешила оплачивать покупки с известного сайта национальной системой банковских карт «Мир».

Владельцы платёжных карт «Мир» теперь смогут оплачивать свои покупки в самом известном китайском онлайн-магазине. Яндекс начал работать с национальной системой платёжных карт еще в прошлом году, однако возможность пользоваться такими картами на AliExpress появилась только сейчас.

«Мы постоянно работаем над улучшением покупательского опыта, и возможность приёма оплаты с помощью карт „Мир“ станет отличным дополнением для наших пользователей», — рассказала E-PEPPER.ru руководитель по развитию финансовых и платёжных сервисов AliExpress Дарья Зайцева.

По данным коммерческого директора национальной системы платёжных карт «Мир» Сергея Радченкова, сумма, которую Россияне тратят на онлайн покупки, постоянно растёт. К примеру, в мае этого года жители России совершили покупки в интернете на 64 млн. Для сравнения год назад эта сумма была меньше вдвое, составляла 39 млн.

Ранее ВашГород.ру уже рассказывал, что такое карта «Мир» и как ею пользоваться.