Яндекс.Касса разрешила оплачивать покупки с известного сайта национальной системой банковских карт «Мир».
Владельцы платёжных карт «Мир» теперь смогут оплачивать свои покупки в самом известном китайском онлайн-магазине. Яндекс начал работать с национальной системой платёжных карт еще в прошлом году, однако возможность пользоваться такими картами на AliExpress появилась только сейчас.
«Мы постоянно работаем над улучшением покупательского опыта, и возможность приёма оплаты с помощью карт „Мир“ станет отличным дополнением для наших пользователей», — рассказала E-PEPPER.ru руководитель по развитию финансовых и платёжных сервисов AliExpress Дарья Зайцева.
По данным коммерческого директора национальной системы платёжных карт «Мир» Сергея Радченкова, сумма, которую Россияне тратят на онлайн покупки, постоянно растёт. К примеру, в мае этого года жители России совершили покупки в интернете на 64 млн. Для сравнения год назад эта сумма была меньше вдвое, составляла 39 млн.
Ранее ВашГород.ру уже рассказывал, что такое карта «Мир» и как ею пользоваться.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.