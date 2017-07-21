Самый дорогой коттедж в Сибири стоит 121 миллион рублей. Находится усадьба в Новосибирске на набережной Оби.

Специалисты ЦИАН выяснили, сколько стоят самые дорогие загородные дома в разных регионах России. Новосибирская усадьба занимает 10 строчку всероссийского рейтинга. Коттедж площадью 641 кв. м находится в Советском районе, на набережной Оби.

А самая дорогая резиденция в России находится в Московской области. Её стоимость составляет 6,83 миллиарда рублей.