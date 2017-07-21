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Недвижимость и строительство

В Новосибирске найден самый дорогой коттедж в Сибири за 121 миллион рублей

Сегодня 11:10
804
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Qguys.mobi

Самый дорогой коттедж в Сибири стоит 121 миллион рублей. Находится усадьба в Новосибирске на набережной Оби.

Специалисты ЦИАН выяснили, сколько стоят самые дорогие загородные дома в разных регионах России. Новосибирская усадьба занимает 10 строчку всероссийского рейтинга. Коттедж площадью 641 кв. м находится в Советском районе, на набережной Оби.

А самая дорогая резиденция в России находится в Московской области. Её стоимость составляет 6,83 миллиарда рублей.

Комментарии 4
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Читатель
5 1
Дальше то что?
Люди, способные это приобрести, ВГ не читают.
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z
0 0
Дальше то что?
Люди, способные это приобрести, ВГ не читают.
Вг не трогайте циан, не вашего уровня гармонь.
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макс
0 0
тук-тук...и кто в теремочке живёт ? )) вор в законе ? или шоумен ? )) а может депутат ? )) переселить в барак ))
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