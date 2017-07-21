В Новосибирске найден самый дорогой коттедж в Сибири за 121 миллион рублей
Сегодня 11:10
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Самый дорогой коттедж в Сибири стоит 121 миллион рублей. Находится усадьба в Новосибирске на набережной Оби.
Специалисты ЦИАН выяснили, сколько стоят самые дорогие загородные дома в разных регионах России. Новосибирская усадьба занимает 10 строчку всероссийского рейтинга. Коттедж площадью 641 кв. м находится в Советском районе, на набережной Оби.
А самая дорогая резиденция в России находится в Московской области. Её стоимость составляет 6,83 миллиарда рублей.
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