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Транспортная революция в Новокузнецке: по городу поедет скоростной трамвай

Сегодня 11:33
825
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Любимцу многих новокузнечан — трамваю — в городе быть!

Более того, его ждёт обновление. Об этом стало известно на крупном совещании по развитию транспорта в администрации Новокузнецка.

По плану, в Новокузнецке запустят быстрый и более удобный скоростной трамвай. Деньги на проект выделят инвесторы: с ними подписывают концессионное соглашение. Также в городе обособят и обновят рельсы для этого вида транспорта на отдельном участке. На каком именно, пока неизвестно, пишет Novokuznetsk.su.

«По инициативе президента России Владимира Путина был создан современный трамвай. А где ему ходить, кого возить? Следующий шаг — внедрение в крупных городах трамвайного сообщения на новой основе, того, которое так хорошо зарекомендовало себя в Европе, ряде азиатских стран. И Новокузнецк тут выступает как один из городов, где такой проект имеет все шансы на осуществление», — сказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Ещё одна хорошая новость для жителей: трамвай на Металлургов останется. Не исключено, что его заменит скоростной собрат. Также власти уже думают о возвращении этого вида транспорта на Курако, рассказал Сергей Кузнецов.

Трамвай в Новокузнецке в последние годы ждали лишения: его убрали с Курако и собирались ликвидировать с проспекта Металлургов. Одной из причин называли сильную изношенность инфраструктуры. Однако новый проект, возможно, вдохнёт новую жизнь в транспорт, придающий Новокузнецку особую атмосферу.

Как ранее писал ВашГород.ру, недавно горожане сообщили о сокращении числа трамваев в городе. По словам читателя, маршруты 5 и 5а по выходным дням теперь работают у нас в городе до 20:00.

Комментарии 12
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Читатель
19 0
Руководители города как обезьяны: и умные, и красивые.
Трамвай убираем (на Курако), потом возвращаем.
Цены на маршрутки опускаем, потом опять поднимаем.
Что за нелогичные телодвижения?
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z
4 0
Руководители города как обезьяны: и умные, и красивые.
Трамвай убираем (на Курако), потом возвращаем.
Цены на маршрутки опускаем, потом опять поднимаем.
Что за нелогичные телодвижения?
Осваивают.
Ну а чего им еще остается, они тут обтулииили народ насчет трамваев, а президент оказывается совершенно в другом направлении страну ведет. Пока был ележивой и действовал договор на откуп до 01 июлия 2017 годика олбасти можно был куролесить, а теперь надо срочно менять рельсы, а то кубасеры поймут что их 20 лет макаронили.
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бревно Ленина
5 0
Дануна, вроде не первое апреля.
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Ветер перемен...
1 5
Буууу га га га га !!!!! 8-D Даже если и будут новые трамваи,то кто их будет обслуживать?! С их оптимизацией были сокращены люди на предприятиях,снабжение запчастями снизилось до позорного минимума,а где-то и вообще прекратилось. В трамвайных депо нет основы,базы,для ремонта новых трамваев на электронике,работники не обучены. Также в трамвайных предприятиях творится бардак,нет настоящего хозяйственника,который имел бы соответствующее образование и имел бы хоть какое-то представление о физике и работе трамвая.
Далее,пути в городе в плачевном состоянии,трамваи нового поколения не выдержат передвижения по разбитым рельсам. Рельсы ремонтировать никто не спешит,они должны быть примерно как отрезок пути на Кузнецком мосту. Путевые бригады не имеют образования по ремонту даже хотя бы классических трамвайных путей,делают всё на перекосяк. Пути должны быть обособленны,а не закатны асфальтом. Если нет денег на новые рельсы,есть вариант купить по цене металлолома клети рельс у РЖД,уложить как положено на гравийный балласт и для трамвая они ещё послужат,даже для новых трамваев. Всё, вся сфера транспорта в ужасном состоянии, всё запущено. Да и мало верится в их намерения, все таки они ЕР.
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Я
2 0
А,Я знаю где можно купить 100 метровые рельсы.
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-=mAx=- 1222
4 0
Повторюсь, -очень достойная новость с нерезиновой -
"В эти выходные часть Тверской улицы от "Маяковки" до Белорусской была закрыта. Пока водители плевались в пробках, за полосатым забором происходили судьбоносные для города и страны события. Впервые за многие годы трамвайные рельсы не выкапывали, а, наоборот, укладывали!!! В тот момент, когда мудаки в других городах рассуждают, как бы им быстрее уничтожить трамвай и сдать рельсы в металлолом, в Москве укладывают новые пути. Да, пока совсем немного, несколько сотен метров, но событие символичное. Маленький шаг для трамвая – большой шаг для страны!"
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Дон Хенаро 44677
2 3
"Также в городе обособят и обновят рельсы для этого вида транспорта на отдельном участке."

Ползаю под столом!!! В этом году тоже кричали о полной реконструкции полотна в кузнецком районе...я уж надеялся что обещание сдержат и гробы эти ржавые будут ездить тише,ага,щас...а тут скоростной трамвай...ну ну...свежо предание...

Помоему зверька нужно добить,чтобы не мучился и заняться троллейбусами. Инвестиции в скоростной трамвай намного выше....
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жительница Ильинки
0 0
Сделайте местные маршруты троллейбусов на Ильинке. Колец много, две горы. Пустите наконец на Ильинке местный троллейбус!!!!!!!!!!
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Житель
2 0
Дебилизм. Какой скоростной! трамвай на металлургов, где куча перекрестков/переходов через 100 м? Очередной распил бюджета готовят?
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Читатель
1 0
Сделайте местные маршруты троллейбусов на Ильинке. Колец много, две горы. Пустите наконец на Ильинке местный троллейбус!!!!!!!!!!
там 82 как троллейбус - пол часа едет. Еще рогатых не хватало
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Ветер перемен...
0 0
Дон Хенаро:
"Также в городе обособят и обновят рельсы для этого вида транспорта на отдельном участке."

Ползаю под столом!!! В этом году тоже кричали о полной реконструкции полотна в кузнецком районе...я уж надеялся что обещание сдержат и гробы эти ржавые будут ездить тише,ага,щас...а тут скоростной трамвай...ну ну...свежо предание...

Помоему зверька нужно добить,чтобы не мучился и заняться троллейбусами. Инвестиции в скоростной трамвай намного выше....
Дон,среди городского транспорта,трамваю нет равных. Трамвай должен быть.
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petr
0 0
да ладно вам серьезно обсуждать

«По инициативе президента России Владимира Путина был создан современный трамвай
и кто решил вроде как засветится,что держит линию партии... не смешите
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