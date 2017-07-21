Любимцу многих новокузнечан — трамваю — в городе быть!

Более того, его ждёт обновление. Об этом стало известно на крупном совещании по развитию транспорта в администрации Новокузнецка.

По плану, в Новокузнецке запустят быстрый и более удобный скоростной трамвай. Деньги на проект выделят инвесторы: с ними подписывают концессионное соглашение. Также в городе обособят и обновят рельсы для этого вида транспорта на отдельном участке. На каком именно, пока неизвестно, пишет Novokuznetsk.su.

«По инициативе президента России Владимира Путина был создан современный трамвай. А где ему ходить, кого возить? Следующий шаг — внедрение в крупных городах трамвайного сообщения на новой основе, того, которое так хорошо зарекомендовало себя в Европе, ряде азиатских стран. И Новокузнецк тут выступает как один из городов, где такой проект имеет все шансы на осуществление», — сказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Ещё одна хорошая новость для жителей: трамвай на Металлургов останется. Не исключено, что его заменит скоростной собрат. Также власти уже думают о возвращении этого вида транспорта на Курако, рассказал Сергей Кузнецов.

Трамвай в Новокузнецке в последние годы ждали лишения: его убрали с Курако и собирались ликвидировать с проспекта Металлургов. Одной из причин называли сильную изношенность инфраструктуры. Однако новый проект, возможно, вдохнёт новую жизнь в транспорт, придающий Новокузнецку особую атмосферу.

Как ранее писал ВашГород.ру, недавно горожане сообщили о сокращении числа трамваев в городе. По словам читателя, маршруты 5 и 5а по выходным дням теперь работают у нас в городе до 20:00.