За рулём ВАЗ-2107 ездил ребёнок. Сотрудники ДПС остановили авто с несовершеннолетним водителем в Заводском районе Кемерова.
Отечественный автомобиль остановили за тонировку на передних стёклах. Однако каково было удивление полицейских, когда в салоне они обнаружили двух подростков. Водителю было всего 13 лет.
«Водителю оказалось 13 лет и, соответственно, водительского удостоверения он не имел. Он пояснил, что автомобиль принадлежит его знакомому», — рассказали в ОГИБДД по городу Кемерово.
В итоге автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. А за действия ребёнка привлекли к ответственности родителей. В настоящее время материалы по факту нарушения ПДД мальчиком уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
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