За рулём ВАЗ-2107 ездил ребёнок. Сотрудники ДПС остановили авто с несовершеннолетним водителем в Заводском районе Кемерова.

Отечественный автомобиль остановили за тонировку на передних стёклах. Однако каково было удивление полицейских, когда в салоне они обнаружили двух подростков. Водителю было всего 13 лет.

«Водителю оказалось 13 лет и, соответственно, водительского удостоверения он не имел. Он пояснил, что автомобиль принадлежит его знакомому», — рассказали в ОГИБДД по городу Кемерово.

В итоге автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. А за действия ребёнка привлекли к ответственности родителей. В настоящее время материалы по факту нарушения ПДД мальчиком уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.