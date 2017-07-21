20 июля Центробанк отозвал лицензию у «Межтопэнергобанка».

После тщательной проверки «Межтопэнергобанка» выяснилось, что учреждение размещало свои финансовые средства в низкокачественные активы. Руководители банка неправильно оценивали кредитные риски, что могло привести к высоким убыткам. Как сообщают РИА Новости, в связи с этим Центробанк принял решение отозвать лицензию на проведение банковских операций у финансового учреждения.

«Межтопэнергобанк» имеет в Новокузнецке два офиса. По информации с официального сайта банка, выплаты возмещения вкладчикам начнутся не позднее 3 августа.

Замглавы Новокузнецка по экономическим вопросам Ирина Прошунина рассказывала Novokuznetsk.su о нестабильной ситуации в данном банке. По ее словам, местные власти перевели из учреждения все зарплатные проекты.

Ирина Прошунина отметила, что городские власти готовы оказать поддержку вкладчикам, по всем вопросам можно обратиться по телефону 8 (3843) 321−589.