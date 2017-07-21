Правительство России выделит 2 миллиарда рублей на помощь ипотечникам, которые оказались в в сложной финансовой ситуации.

Как сообщает Минстрой, деньги поступят в уставный капитал агентства ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК). Таким образом власти надеются помочь реструктурировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов.

Проект постановления, где прописаны условия реализации данной программы уже внесён в правительство России.