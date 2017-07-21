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Недвижимость и строительство

Государство даст денег на помощь ипотечникам

Сегодня 12:50
278
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rosned.ru

Правительство России выделит 2 миллиарда рублей на помощь ипотечникам, которые оказались в в сложной финансовой ситуации.

Как сообщает Минстрой, деньги поступят в уставный капитал агентства ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК). Таким образом власти надеются помочь реструктурировать не менее 1,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов.

Проект постановления, где прописаны условия реализации данной программы уже внесён в правительство России.

Комментарии 2
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Читатель
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Помнится, недавно им на это уже давали деньги, только помогли они всего 6% от запланированного - деньги закончились.
ОПЯТЬ???
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Семен
0 0
2 раза пытался по этой программе помощь получить, первый раз на 100% проходил по всем параметрам. В итоге отказали сославшись на то, что закладная в другом банке. Брал ипотеку в "ВТБ 24" , закладная оказалась в ЗАО "ВТБ 24 2013". В итоге -8000 руб., за справки отдал и никто мне их возмещать не собирается.

Второй раз отказали, сославшись на то, что у меня доля в родительской квартире.
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