В Новокузнецке наконец-то запустят светофор у сквера имени Ермакова.
Объект вызывного типа запустят близ остановки «Проспект Ермакова» уже завтра, 22 июля. Он будет работать в тестовом режиме, пишет Novokuznetsk.su.
Напомним, ранее жители уже жаловались на то, что светофор не работает. Этот и другие недочёты в сквере имени Ермакова описал в своём блоге новокузнечанин.
Также на прилегающей к скверу улице до сих пор не отремонтировали тротуар, на что читатели уже пожаловались в редакцию.
Ранее ВашГород.ру сообщал о запуске светофора на участке в Новобайдаевке, а также изменении перекрёстка Тореза-Советской Армии.
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