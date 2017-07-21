В Новокузнецке наконец-то запустят светофор у сквера имени Ермакова.

Объект вызывного типа запустят близ остановки «Проспект Ермакова» уже завтра, 22 июля. Он будет работать в тестовом режиме, пишет Novokuznetsk.su.

Напомним, ранее жители уже жаловались на то, что светофор не работает. Этот и другие недочёты в сквере имени Ермакова описал в своём блоге новокузнечанин.

Также на прилегающей к скверу улице до сих пор не отремонтировали тротуар, на что читатели уже пожаловались в редакцию.

Ранее ВашГород.ру сообщал о запуске светофора на участке в Новобайдаевке, а также изменении перекрёстка Тореза-Советской Армии.