Российские города массово составляют для приезжих «гоп-карты». Новокузнецк не стал исключением.
Где и как часто у нас активны «чёткие пацаны», рассказал новокузнечанин Богдан Логунов. Почётное первое место в сделанной им карте занял Запсиб — по мнению автора, гопники там действуют круглосуточно. Зато в центре нарваться на опасных ребят почти невозможно, считает новокузнечанин.
«С давних времён мемы были про Запсиб, мол, опасный район. „Ты откуда? Запсиб! Эй-эй, полегче, парень“, что-то подобное, помню, было лет 5 назад», — сказал ВашГород.ру Богдан Логунов, уточнив, что сам живёт в Орджоникидзевском районе.
А вот как выглядит гоп-карта наших соседей — Новосибирска.
Добавим, первыми гоп-карту сделали в Саратове. За ними подтянулись омичи, заявив, что их город куда опасней.
А вы согласны с гоп-картой Новокузнецка?
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Добавьте в центре шкалу с 5-ю гопниками. Весь сброт собирается там. На Запсибе 4 - норм. Куйбышево (дальнее) - там надо синяков и нерусских рисовать. Остальные не в курсе.
Его весь город ненавидит и боится!
Я нашел 3.
Кто найдет больше?