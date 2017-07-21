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В Новокузнецке составили гоп-карту для жителей и туристов

Сегодня 14:03
1616
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Yaplakal.com

Российские города массово составляют для приезжих «гоп-карты». Новокузнецк не стал исключением.

Где и как часто у нас активны «чёткие пацаны», рассказал новокузнечанин Богдан Логунов. Почётное первое место в сделанной им карте занял Запсиб — по мнению автора, гопники там действуют круглосуточно. Зато в центре нарваться на опасных ребят почти невозможно, считает новокузнечанин.

«С давних времён мемы были про Запсиб, мол, опасный район. „Ты откуда? Запсиб! Эй-эй, полегче, парень“, что-то подобное, помню, было лет 5 назад», — сказал ВашГород.ру Богдан Логунов, уточнив, что сам живёт в Орджоникидзевском районе.

А вот как выглядит гоп-карта наших соседей — Новосибирска.

Добавим, первыми гоп-карту сделали в Саратове. За ними подтянулись омичи, заявив, что их город куда опасней.

А вы согласны с гоп-картой Новокузнецка?

Комментарии 9
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Анонимный пользователь
13 1
В центральном районе чётких пацанчиков много, которые людям на уши лапшу вешают. Вон напротив цирка сколько их там сотни человек обитает
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Jackie
16 8
Прикол! Запсиб реально опасный район, там ужас просто ходить, даже днём. А вот Абашево, вопреки слухам, очень спокойное. Гопота есть, но не такая дерзкая, как на Запсибосе.
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Hunter
10 0
Жил с рождения на Запсибе. Потом 5 лет в центре у цирка. 3 года назад вернулся на Запсиб.

Добавьте в центре шкалу с 5-ю гопниками. Весь сброт собирается там. На Запсибе 4 - норм. Куйбышево (дальнее) - там надо синяков и нерусских рисовать. Остальные не в курсе.
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утритесь
20 2
Заводской район сейчас спокойный район, все переселили в ильинку.
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Гопник.
3 0
Не палите контору. И так работы мало стало, все жлобы стали, даже чирик тяжело отжать. Короче нашу деятельность коснулся кризис.
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Добрые люди говорят...
5 1
В центральном районе чётких пацанчиков много, которые людям на уши лапшу вешают. Вон напротив цирка сколько их там сотни человек обитает
...а самый опасный у них, который с бензопилой бегает!
Его весь город ненавидит и боится!
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*
4 0
На карте-схеме есть орфографические ошибки.

Я нашел 3.
Кто найдет больше?
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Оптимист 144
0 0
Ошибок и правда много, но это же гоп-карта. Без ошибок она бы смотрелась нелепо.
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