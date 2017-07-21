Российские города массово составляют для приезжих «гоп-карты». Новокузнецк не стал исключением.

Где и как часто у нас активны «чёткие пацаны», рассказал новокузнечанин Богдан Логунов. Почётное первое место в сделанной им карте занял Запсиб — по мнению автора, гопники там действуют круглосуточно. Зато в центре нарваться на опасных ребят почти невозможно, считает новокузнечанин.

«С давних времён мемы были про Запсиб, мол, опасный район. „Ты откуда? Запсиб! Эй-эй, полегче, парень“, что-то подобное, помню, было лет 5 назад», — сказал ВашГород.ру Богдан Логунов, уточнив, что сам живёт в Орджоникидзевском районе.

А вот как выглядит гоп-карта наших соседей — Новосибирска.

Добавим, первыми гоп-карту сделали в Саратове. За ними подтянулись омичи, заявив, что их город куда опасней.

А вы согласны с гоп-картой Новокузнецка?