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Здоровый город

Будущее наступило: слепому россиянину установили бионический глаз

Сегодня 15:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1obl.ru

Слепоглухому жителю Челябинска установили бионический глаз.

Операцию провели в Москве, в Федеральном научно-клиническом центре оториноларингологии. Процесс занял 5,5 часов.

Весь комплекс, который обеспечит россиянину зрение, состоит из очков с видеокамерой, электростимулятора и процессора. Последний обрабатывает поступающие сигналы.

Имплант 58-летнему мужчине вживили ещё в начале июля, а 17 и 18 числа устройство протестировали и настроили. Оно работает в штатном режиме, пациент чувствует себя нормально, сообщили на сайте Центра.

Челябинец потерял зрение из-за прогрессирующей болезни сетчатки, сообщает портал «Первый областной». Медики пронаблюдают за дальнейшим состоянием мужчины, и в случае успешной реабилитации такие операции проведут ещё не раз.

К слову, процедура и прибор стоят около 10 миллионов рублей. Челябинцу её оплатили благотворительные фонды «Наука, искусство и спорт» и «Со-единение».

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