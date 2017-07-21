Слепоглухому жителю Челябинска установили бионический глаз.

Операцию провели в Москве, в Федеральном научно-клиническом центре оториноларингологии. Процесс занял 5,5 часов.

Весь комплекс, который обеспечит россиянину зрение, состоит из очков с видеокамерой, электростимулятора и процессора. Последний обрабатывает поступающие сигналы.

Имплант 58-летнему мужчине вживили ещё в начале июля, а 17 и 18 числа устройство протестировали и настроили. Оно работает в штатном режиме, пациент чувствует себя нормально, сообщили на сайте Центра.

Челябинец потерял зрение из-за прогрессирующей болезни сетчатки, сообщает портал «Первый областной». Медики пронаблюдают за дальнейшим состоянием мужчины, и в случае успешной реабилитации такие операции проведут ещё не раз.

К слову, процедура и прибор стоят около 10 миллионов рублей. Челябинцу её оплатили благотворительные фонды «Наука, искусство и спорт» и «Со-единение».