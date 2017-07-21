13-летняя прокопчанка угнала и разбила соседскую машину.

Девочка занимается картингом и была уверена, что справится с управлением. Ночью она угнала «Оку» 65-летней соседки и повезла подружек по городу. В районе Красной Горки машина съехала в кювет и перевернулась, девочки чудом не пострадали.

Отвечать за проступок юной угонщицы придётся её маме. На женщину завели административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Прокопчанка заплатит штраф в 500 рублей, а материалы дела пойдут в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Добавим, недавно в Кемерове за рулём «ВАЗ-2107» разъезжал 13-летний мальчик. Он рассказал, что взял машину у знакомого покататься. К ответственности также привлекут родителей подростка.