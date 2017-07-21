Зарегистрироваться в мессенджере теперь можно только по номеру телефона.
Соответствующий закон приняли в Госдуме сегодня. Организаторам мессенджеров придётся заключать с мобильными операторами договоры, что поможет установить личность пользователя по телефону.
Помимо этого, сервис по требованию властей обязан прекратить рассылку сообщений конкретными людьми, если речь идёт о запрещённой в России информации. Это, например, данные от террористических организаций, об изготовлении наркотиков, взрывчатки и оружия, создании «групп смерти», детской порнографии и так далее. Власти или суд также теперь могут ограничивать доступ к мессенджеру.
Закон призван помочь силовикам быстро находить террористов и других преступников. Он вступит в силу 1 января 2018 года.
Помимо этого, Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете обхода блокировок в интернете. Поясним: зайти на Rutracker.org или прочие сервисы с пиратским контентом через анонимайзер станет невозможно, так как подобные программы будут блокировать. Помимо этого, Роскомнадзор сможет закрывать порталы, которые разместят информацию о том, как обойти блокировку. Закон вступит в силу 1 ноября.
Оба закона вызвали сильный общественный резонанс ещё на стадии попадания в Госдуму. Так, мнения разделились по поводу первой инициативы: с одной стороны, мера позволит вовремя прикрывать каналы наркоторговцев и террористов. С другой стороны, уверяют некоторые интернет-активисты, контроль за мессенджерами позволит властям находить и преследовать оппозиционеров.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
Ой напугали ежа жопой...как заходили так и будем заходить...наши законодро....ры не понимают технических аспектов работы интернета))) Данный закон бессмыслен и вреден прежде всего для тех кто использует технологии VPN в бизнесе,а не для обхода тупых блокировок Роскомнадзора))
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
Ой напугали ежа жопой...как заходили так и будем заходить...наши законодро....ры не понимают технических аспектов работы интернета))) Данный закон бессмыслен и вреден прежде всего для тех кто использует технологии VPN в бизнесе,а не для обхода тупых блокировок Роскомнадзора))
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
Надо понимать ,что "новый лидер" к народу никакого отношения не может иметь.
"Террористы" и "наркоторговцы".....это хороший бренд,используя который ,можно любые манипуляции проводить собственно с самим обществом.
Интересно было бы на примере показать,как все это работает.