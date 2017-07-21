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Анонимности в мессенджерах и обходу блокировок пришёл конец

Сегодня 16:04
888
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
digital.report

Зарегистрироваться в мессенджере теперь можно только по номеру телефона.

Соответствующий закон приняли в Госдуме сегодня. Организаторам мессенджеров придётся заключать с мобильными операторами договоры, что поможет установить личность пользователя по телефону.

Помимо этого, сервис по требованию властей обязан прекратить рассылку сообщений конкретными людьми, если речь идёт о запрещённой в России информации. Это, например, данные от террористических организаций, об изготовлении наркотиков, взрывчатки и оружия, создании «групп смерти», детской порнографии и так далее. Власти или суд также теперь могут ограничивать доступ к мессенджеру.

Закон призван помочь силовикам быстро находить террористов и других преступников. Он вступит в силу 1 января 2018 года.

Помимо этого, Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете обхода блокировок в интернете. Поясним: зайти на Rutracker.org или прочие сервисы с пиратским контентом через анонимайзер станет невозможно, так как подобные программы будут блокировать. Помимо этого, Роскомнадзор сможет закрывать порталы, которые разместят информацию о том, как обойти блокировку. Закон вступит в силу 1 ноября.

Оба закона вызвали сильный общественный резонанс ещё на стадии попадания в Госдуму. Так, мнения разделились по поводу первой инициативы: с одной стороны, мера позволит вовремя прикрывать каналы наркоторговцев и террористов. С другой стороны, уверяют некоторые интернет-активисты, контроль за мессенджерами позволит властям находить и преследовать оппозиционеров.

Комментарии 10
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Прохожий
32 26
Патологический страх перед народом обуял госдураков.
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ненавижу
6 25
просто это правительство не этой страны,следовательно и люди ,населяющие эту территорию(т.е. мы) обречены...исли бы германия победила ,как бы к гитлер относился к русским??..
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Дон Хенаро 44722
17 39
Ой напугали ежа жопой...как заходили так и будем заходить...наши законодро....ры не понимают технических аспектов работы интернета))) Данный закон бессмыслен и вреден прежде всего для тех кто использует технологии VPN в бизнесе,а не для обхода тупых блокировок Роскомнадзора))
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
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олег
4 1
под видом борьбы с террористами власть третирует народ... где информация по взрыву в питере? нашли труп, приписали его к террористам, и вуаля, раскрыли заговор...
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читатель
7 0
Для ловли террористов, наркоторговцев....можно подумать они не знают кто, где и что...а если учесть, что ниточки тянут наверх, то народ точно знает, что ни тех ни других они ловить не будут. А вот отслеживать, чтобы не дай бог не появился новый лидер, за которым пойдет народ и на корню пресекать, вот этим они и будут заниматься, тк их больше интересует их власть, и возможность безнаказанно творить беспредел
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Власть
19 4
Дон Хенаро:
Ой напугали ежа жопой...как заходили так и будем заходить...наши законодро....ры не понимают технических аспектов работы интернета))) Данный закон бессмыслен и вреден прежде всего для тех кто использует технологии VPN в бизнесе,а не для обхода тупых блокировок Роскомнадзора))
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
Да, Хренара, я тебя боюсь, поэтому нашла тебе работу...на Колыме
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Акрихин
18 4
Для ловли террористов, наркоторговцев....можно подумать они не знают кто, где и что...а если учесть, что ниточки тянут наверх, то народ точно знает, что ни тех ни других они ловить не будут. А вот отслеживать, чтобы не дай бог не появился новый лидер, за которым пойдет народ и на корню пресекать, вот этим они и будут заниматься, тк их больше интересует их власть, и возможность безнаказанно творить беспредел
Новый лидер ? Это навральный что ли ? Так ему ещё долго сидеть))))
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юля
1 0
Дон Хенаро:
Ой напугали ежа жопой...как заходили так и будем заходить...наши законодро....ры не понимают технических аспектов работы интернета))) Данный закон бессмыслен и вреден прежде всего для тех кто использует технологии VPN в бизнесе,а не для обхода тупых блокировок Роскомнадзора))
Но здесь я вижу положительный момент...власть боится, это ничем не прикрытый страх перед своим народом...и это супер, пусть боятся...
пожалуйста разбаньте меня умоляю аднимистрация сайта мои дорогие разбаньте пожалуйста меня ошибочный бан ник: изобела1830
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местный-2
3 0
Для ловли террористов, наркоторговцев....можно подумать они не знают кто, где и что...а если учесть, что ниточки тянут наверх, то народ точно знает, что ни тех ни других они ловить не будут. А вот отслеживать, чтобы не дай бог не появился новый лидер, за которым пойдет народ и на корню пресекать, вот этим они и будут заниматься, тк их больше интересует их власть, и возможность безнаказанно творить беспредел
Ну ,во-первых ,народ надо сразу отделить.
Надо понимать ,что "новый лидер" к народу никакого отношения не может иметь.
"Террористы" и "наркоторговцы".....это хороший бренд,используя который ,можно любые манипуляции проводить собственно с самим обществом.
Интересно было бы на примере показать,как все это работает.
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Блашик
0 0
под видом борьбы с террористами власть третирует народ... где информация по взрыву в питере? нашли труп, приписали его к террористам, и вуаля, раскрыли заговор...
Но ты то наверняка знаешь кто взорвал.Неужели ФСБ ?
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