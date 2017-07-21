Зарегистрироваться в мессенджере теперь можно только по номеру телефона.

Соответствующий закон приняли в Госдуме сегодня. Организаторам мессенджеров придётся заключать с мобильными операторами договоры, что поможет установить личность пользователя по телефону.

Помимо этого, сервис по требованию властей обязан прекратить рассылку сообщений конкретными людьми, если речь идёт о запрещённой в России информации. Это, например, данные от террористических организаций, об изготовлении наркотиков, взрывчатки и оружия, создании «групп смерти», детской порнографии и так далее. Власти или суд также теперь могут ограничивать доступ к мессенджеру.

Закон призван помочь силовикам быстро находить террористов и других преступников. Он вступит в силу 1 января 2018 года.

Помимо этого, Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете обхода блокировок в интернете. Поясним: зайти на Rutracker.org или прочие сервисы с пиратским контентом через анонимайзер станет невозможно, так как подобные программы будут блокировать. Помимо этого, Роскомнадзор сможет закрывать порталы, которые разместят информацию о том, как обойти блокировку. Закон вступит в силу 1 ноября.