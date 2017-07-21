В Кузбассе выросли зарплаты
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Средняя зарплата Кузбассовца за январь — май 2017 года составляет 31 540 рублей.
Как сообщили в администрации области, зарплаты в Кузбассе по сравнению с прошлым годом выросли на 8%. К слову, этот показатель практически втрое выше темпа инфляции, который в Кемеровской области равен 2,9%.
Увеличились и суммы банковских вкладов жителей области. В 2017 году Кузбассовцы доверили банку на 7,1% сбережений больше, чем в прошлом году. Сегодня эта сумма составляет 242,8 миллиарда рублей.
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а вот в реальности падает на полшестого и то и другое)
Бугагагагага))))
Всех с выходными!!!! Тяпницо! Наливай))))) Гуляем))
Живем один раз, едрена вошь))))
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
Прочитав заголовок я выпал в осадок) Да судя по этой статистике наша з.п. как рейтинг Путина, растет каждый месяц...
а вот в реальности падает на полшестого и то и другое)
Бугагагагага))))
Всех с выходными!!!! Тяпницо! Наливай))))) Гуляем))
Живем один раз, едрена вошь))))
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
Да это ребята так и есть,но это очень мало для нормальной жизни.У меня у жены заработок примерно такой же,30000-33000 рублей(грязными),что в наше время как издёвка.Но найти работу лучше не так просто,так что деваться некуда.На угле,металле и т.д. сидим,а платить не хотят буржуи.
Конечно не знаток женщин,но это ведь тоже провокация?"Илюша,давно не было женщины"
А по поводу уборщицы???
Зарплата в семь тысяч-это бутылка плохого коньяка(скорее бренди).То есть это нормально ?
Конечно не знаток женщин,но это ведь тоже провокация?"Илюша,давно не было женщины"
А по поводу уборщицы???
Зарплата в семь тысяч-это бутылка плохого коньяка(скорее бренди).То есть это нормально ?
Интересно, кто и что там курит, а потом изображает Вангу?