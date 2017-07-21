Средняя зарплата Кузбассовца за январь — май 2017 года составляет 31 540 рублей.

Как сообщили в администрации области, зарплаты в Кузбассе по сравнению с прошлым годом выросли на 8%. К слову, этот показатель практически втрое выше темпа инфляции, который в Кемеровской области равен 2,9%.

Увеличились и суммы банковских вкладов жителей области. В 2017 году Кузбассовцы доверили банку на 7,1% сбережений больше, чем в прошлом году. Сегодня эта сумма составляет 242,8 миллиарда рублей.

