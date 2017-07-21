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В Кузбассе выросли зарплаты

Сегодня 16:18
996
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Средняя зарплата Кузбассовца за январь — май 2017 года составляет 31 540 рублей.

Как сообщили в администрации области, зарплаты в Кузбассе по сравнению с прошлым годом выросли на 8%. К слову, этот показатель практически втрое выше темпа инфляции, который в Кемеровской области равен 2,9%.

Увеличились и суммы банковских вкладов жителей области. В 2017 году Кузбассовцы доверили банку на 7,1% сбережений больше, чем в прошлом году. Сегодня эта сумма составляет 242,8 миллиарда рублей.

Комментарии 39
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4 0

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сварщик
20 0
за 6 лет ни копейки не добавили,за то администрация шикует деньги на депозит ложат,а роботягам даже кредит не дают с такой зарплатой 25000 потом подоходный снимают на 22000 пусть попробуют прожить с тремя детьми опустили ниже не куда.
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Кукиш
15 0
Это, типа, средняя температура по больнице? Ржунемогу...
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Дон Хенаро 44722
19 3
Прочитав заголовок я выпал в осадок) Да судя по этой статистике наша з.п. как рейтинг Путина, растет каждый месяц...
а вот в реальности падает на полшестого и то и другое)
Бугагагагага))))
Всех с выходными!!!! Тяпницо! Наливай))))) Гуляем))
Живем один раз, едрена вошь))))
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Кстати:
9 1
Не обязательно повышать оплату труда.
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
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дададада
4 0
Верю что темп инфляции в Кемеровской области равен 2,9%. В месяц.
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Я
1 1
за 6 лет ни копейки не добавили,за то администрация шикует деньги на депозит ложат,а роботягам даже кредит не дают с такой зарплатой 25000 потом подоходный снимают на 22000 пусть попробуют прожить с тремя детьми опустили ниже не куда.
Подоходный на 22 тыра ? Не писти !
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Акрихин
11 4
Дон Хенаро:
Прочитав заголовок я выпал в осадок) Да судя по этой статистике наша з.п. как рейтинг Путина, растет каждый месяц...
а вот в реальности падает на полшестого и то и другое)
Бугагагагага))))
Всех с выходными!!!! Тяпницо! Наливай))))) Гуляем))
Живем один раз, едрена вошь))))
Хренара, завязывай бухать, а то и правда на полшестого будет))))
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Не кстати:
4 5
Не обязательно повышать оплату труда.
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
А как губернатор может повысить зарплату в частной конторе ?
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Светлана
8 3
Да,у кого-то видно и выросла.а меня з\пл 7600руб индексация не положена к пенсии.лекарство давали каждый месяц.а сейчас 1 раз в три месяца- муниципальную льготу отменили..
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Оптимист 144
10 0
Сколько уже можно расти-то!!! Деньги уже из карманов выпадают!!! Вы там в органах статистики совсем сдурели с этими постоянными повышениями!
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евгений
9 3
А как губернатор может повысить зарплату в частной конторе ?
у них миллиарды у нас копейки . в среднем норм
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местный-2
4 0
Ну что же,хороший темп набрали,это радует.
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*******
5 0
Не обязательно повышать оплату труда.
Можно просто пообещать рост зарплаты "к концу года" - как это было сделано в прошлом году губернатором и директором ферросплавного завода .
Главное - итог: все счастливы !
Учитесь виртуальному благополучию бытия !
Точно точно!!! Пообещал прибавить на 10% а в итоге урезали на 10% после чего я послал этот ******** завод на три советских буквы и уволился!!!
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Ирина
0 5
Да,у кого-то видно и выросла.а меня з\пл 7600руб индексация не положена к пенсии.лекарство давали каждый месяц.а сейчас 1 раз в три месяца- муниципальную льготу отменили..
Кто на что учился, милочка ! Для уборщицы у тебя хорошая зарплата !
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Свой
4 13
Средняя зарплата Кузбассовца за январь — май 2017 года составляет 31 540 рублей.
Да это ребята так и есть,но это очень мало для нормальной жизни.У меня у жены заработок примерно такой же,30000-33000 рублей(грязными),что в наше время как издёвка.Но найти работу лучше не так просто,так что деваться некуда.На угле,металле и т.д. сидим,а платить не хотят буржуи.
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уборщица
5 0
Кто на что учился, милочка ! Для уборщицы у тебя хорошая зарплата !
Да если бы все были с вышкой, то кто бы тогда мыл полы?))) смотрю много с ВО, подработкой работают уборщицами!
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Агент Госдепа
8 0
А почему не написали на какой из недавно открытых планет Солнечной системы находится этот процветающий во всех смыслах Кузбасс? Где билет можно приобрести? Лично я живу в том, в котором единственное, что реально растёт, это безработица и цены, а реальные доходы 70% населения составляют 10-15 тыс. руб., причём у многих даже они продолжают падать.
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Ирина
0 3
Да если бы все были с вышкой, то кто бы тогда мыл полы?))) смотрю много с ВО, подработкой работают уборщицами!
Если ты работаешь уборщицей, то диплом об образовании смело можно выбрасывать !
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Илья
8 0
Кто на что учился, милочка ! Для уборщицы у тебя хорошая зарплата !
А что, уборщица не человек? Или она работает меньше твоего? Или у неё работа легче и приятнее? Судя по предлагаемым вакансиям в Интернете, нетрудно догадаться, что сама ты какой-нибудь продавец. Так для этой работы тоже высшее образование не обязательно иметь, дальше что? Стоять весь день за прилавком, складывая губы пиceй, завлекая покупателей, - особого ума не надо. Так что, ещё большой вопрос, кто из вас двоих заслуживает бОльшей зарплаты, исходя из полезности для общества проделываемых вами обеими работ.
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местный-2
1 0
А почему не написали на какой из недавно открытых планет Солнечной системы находится этот процветающий во всех смыслах Кузбасс? Где билет можно приобрести? Лично я живу в том, в котором единственное, что реально растёт, это безработица и цены, а реальные доходы 70% населения составляют 10-15 тыс. руб., причём у многих даже они продолжают падать.
Не знаю....почему-то комментарии "Агента Госдепа" вызывают определенный интерес,даже оцениваются положительно.
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Человек
2 1
Если ты работаешь уборщицей, то диплом об образовании смело можно выбрасывать !
А кем ТЫ Ирина работаешь? Девочкой по вызову? Тогда конечно ТЕБЕ обязательно нужно ВО. Без него штанишки не снимешь.
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местный-2
1 1
Если ты работаешь уборщицей, то диплом об образовании смело можно выбрасывать !
Можно и оставить как память.
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Ирина
1 5
А что, уборщица не человек? Или она работает меньше твоего? Или у неё работа легче и приятнее? Судя по предлагаемым вакансиям в Интернете, нетрудно догадаться, что сама ты какой-нибудь продавец. Так для этой работы тоже высшее образование не обязательно иметь, дальше что? Стоять весь день за прилавком, складывая губы пиceй, завлекая покупателей, - особого ума не надо. Так что, ещё большой вопрос, кто из вас двоих заслуживает бОльшей зарплаты, исходя из полезности для общества проделываемых вами обеими работ.
Судя по твоему бла бла бла, у тебя, Илюша, давно не было женщины ! Уборщица - человек, но не стоит плакаться о зарплате в семь тысяч !
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Вова
3 0
Как, опять?!! Уже не смешно даже...(
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lex
0 1
Судя по твоему бла бла бла, у тебя, Илюша, давно не было женщины ! Уборщица - человек, но не стоит плакаться о зарплате в семь тысяч !
Судя по реакции Человек угадал род ваших занятий...
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Ирина
1 0
Судя по реакции Человек угадал род ваших занятий...
Ага, ведь у сексуально озабоченных мужчинок, коих сейчас 80%, все женщины проститутки !
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макс
1 1
огласите весь список - у кого конкретно ) может я тоже в этом списке и не знаю ))
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аватар
Ирина
1 0
А кем ТЫ Ирина работаешь? Девочкой по вызову? Тогда конечно ТЕБЕ обязательно нужно ВО. Без него штанишки не снимешь.
Человек, тебе к сексопатологу, и чем скорее, тем лучше )
ответить
аватар
Для Иры
1 1
Судя по твоему бла бла бла, у тебя, Илюша, давно не было женщины ! Уборщица - человек, но не стоит плакаться о зарплате в семь тысяч !
Ира - дура.
ответить
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местный-2
2 0
Судя по твоему бла бла бла, у тебя, Илюша, давно не было женщины ! Уборщица - человек, но не стоит плакаться о зарплате в семь тысяч !
Мне тоже показалось,что ваш комментарий провокация.
Конечно не знаток женщин,но это ведь тоже провокация?"Илюша,давно не было женщины"
А по поводу уборщицы???
Зарплата в семь тысяч-это бутылка плохого коньяка(скорее бренди).То есть это нормально ?
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Блашик
2 0
Щас эту статистику бубенатору покажут,глядишь и на поправку быстрей пойдет,радетель земли кузнецкой.
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Ирина
1 0
Мне тоже показалось,что ваш комментарий провокация.
Конечно не знаток женщин,но это ведь тоже провокация?"Илюша,давно не было женщины"
А по поводу уборщицы???
Зарплата в семь тысяч-это бутылка плохого коньяка(скорее бренди).То есть это нормально ?
Вся жизнь провокация ! Весь вопрос в том: как мы на неё реагируем ?!
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Саша из Топок
0 0
наглая ложь
Нет, сущая правда
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Мдаа...
0 0
В администрации Кузбасса сообщили...
Интересно, кто и что там курит, а потом изображает Вангу?
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Мдаа...
0 0
Щас эту статистику бубенатору покажут,глядишь и на поправку быстрей пойдет,радетель земли кузнецкой.
...И годам к 80-ти встанет на ноги, может быть.
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