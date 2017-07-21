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Что откроется в Кемерове вместо «Универсама № 1»

Сегодня 17:05
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сибдепо

Кемеровские СМИ сообщили, что появится на месте бывшего «Универсама № 1».

Там разместится магазин парфюмерии и косметики известной сети, пишет Vse42. Конкретное название фирмы и точный срок открытия точки не упоминаются.

Сейчас в помещении бывшего «Универсама № 1» полным ходом идёт ремонт. Работы длятся больше месяца.

«Универсам № 1» закрылся в 2015 году, добавляет издание. До этого магазин постепенно терял покупателей, также там произошёл потоп.

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