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что может откроется в деревне?
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Кемеровские СМИ сообщили, что появится на месте бывшего «Универсама № 1».
Там разместится магазин парфюмерии и косметики известной сети, пишет Vse42. Конкретное название фирмы и точный срок открытия точки не упоминаются.
Сейчас в помещении бывшего «Универсама № 1» полным ходом идёт ремонт. Работы длятся больше месяца.
«Универсам № 1» закрылся в 2015 году, добавляет издание. До этого магазин постепенно терял покупателей, также там произошёл потоп.
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