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В Кузбассе помогут школьникам из малообеспеченных семей

Сегодня 17:27
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

В рамках Губернаторской акции «1 сентября — каждому школьнику» детям из малообеспеченных и многодетных семей помогут подготовиться к учебному году.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, эта акция проводится уже в 17-й раз. Чтобы поучаствовать в акции, семьи должны документально подтвердить, что доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

В акции поучаствуют 533 ученика из малообеспеченных семей, они смогут приобрести товар к школе на сумму 5 000 рублей. 38 семей, воспитывающих 4-х и более детей школьного возраста, получат помощь в размере 10 000 рублей.

В рамках акции заявлены товары только кузбасских производителей. Приобрести можно как канцелярию, так и одежду для школы.

Акция пройдет 1 августа. Приобрести товары для учёбы можно по следующим адресам:

  • Заводской и Новоильинский районы — МБУ ДО «Дом детского творчества № 4»;
  • Куйбышевский и Центральный районы — МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
  • Кузнецкий и Орджоникидзевский районы — МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110».

Комментарии 5
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аватар
жека
0 0
Хорошо хоть не из миски покормили...
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местный-2
1 0
"Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, эта акция проводится уже в 17-й раз".
__________
Не уверен,что этим можно гордиться.
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аватар
lex
1 0
"Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, эта акция проводится уже в 17-й раз".
__________
Не уверен,что этим можно гордиться.
Позорище!
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Димон
2 1
Позорище!
Позорище, что ты ребёнка сам не можешь обеспечить !
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местный-2
0 0
Позорище, что ты ребёнка сам не можешь обеспечить !
Вы прочитали хотя бы сам заголовок?
Разговор ведь не о конкретном человеке.
Вы вчитайтесь в то отсутствие здравого смысла.
Я не адепт губернатора,но и не считаю его наместником .....
________
В рамках Губернаторской акции «1 сентября — каждому школьнику» детям из малообеспеченных и многодетных семей помогут подготовиться к учебному году.
Разве это то о чем можно говорить через СМИ?
Ребята......вы шутите.
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