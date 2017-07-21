В рамках Губернаторской акции «1 сентября — каждому школьнику» детям из малообеспеченных и многодетных семей помогут подготовиться к учебному году.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, эта акция проводится уже в 17-й раз. Чтобы поучаствовать в акции, семьи должны документально подтвердить, что доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

В акции поучаствуют 533 ученика из малообеспеченных семей, они смогут приобрести товар к школе на сумму 5 000 рублей. 38 семей, воспитывающих 4-х и более детей школьного возраста, получат помощь в размере 10 000 рублей.

В рамках акции заявлены товары только кузбасских производителей. Приобрести можно как канцелярию, так и одежду для школы.

Акция пройдет 1 августа. Приобрести товары для учёбы можно по следующим адресам: