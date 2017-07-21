В рамках Губернаторской акции «1 сентября — каждому школьнику» детям из малообеспеченных и многодетных семей помогут подготовиться к учебному году.
Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, эта акция проводится уже в 17-й раз. Чтобы поучаствовать в акции, семьи должны документально подтвердить, что доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.
В акции поучаствуют 533 ученика из малообеспеченных семей, они смогут приобрести товар к школе на сумму 5 000 рублей. 38 семей, воспитывающих 4-х и более детей школьного возраста, получат помощь в размере 10 000 рублей.
В рамках акции заявлены товары только кузбасских производителей. Приобрести можно как канцелярию, так и одежду для школы.
Акция пройдет 1 августа. Приобрести товары для учёбы можно по следующим адресам:
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Не уверен,что этим можно гордиться.
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Не уверен,что этим можно гордиться.
Разговор ведь не о конкретном человеке.
Вы вчитайтесь в то отсутствие здравого смысла.
Я не адепт губернатора,но и не считаю его наместником .....
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В рамках Губернаторской акции «1 сентября — каждому школьнику» детям из малообеспеченных и многодетных семей помогут подготовиться к учебному году.
Разве это то о чем можно говорить через СМИ?
Ребята......вы шутите.