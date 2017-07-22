Российские школьники массово теряют зрение из-за постоянного использования гаджетов.

К такому выводу пришли медики из «Национального научно-практического центра здоровья детей» Минздрава. Они много лет изучали московских школьников и заметили, что распространение близорукости у первоклассников 2005 и 2014 года было одинаковым.

Однако к третьему классу вторая группа ребятишек начала резко терять зрение: миопию нашли у 49% школьников, в то время как у их старших собратьев в третьем классе дефект зрения наблюдался лишь в 25% случаях. При этом у девочек близорукость возникает чаще, чем у мальчиков.

Тенденцию объясняют тем, что дети теперь пользуются гаджетами не только дома, но и в школе. Широкое распространение это получило около пяти лет назад, пишет Novokuznetsk.su. Учителя по правилам отводят на работу с компьютером не более 20 минут из 45-ти, но ситуацию ухудшает то, что дети активно используют телефоны и планшеты дома.

Нагрузка на глаза крайне вредна в детстве, пишут «Известия» со ссылкой на медиков. В будущем, вероятно, человеческий организм приспособится к ней, и близоруких почти не станет, но пока стоит позаботиться о своём зрении.

Ранее ВашГород.ру сообщал об инновационной операции в России: слепоглухому мужчине вернули зрение с помощью бионического глаза.