Дольщики смогут рассчитывать на компенсацию или продолжение строительства дома, если застройщик обанкротится.
Средства им выделят из фонда долевого строительства. Соответствующий закон накануне в третьем чтении приняла Госдума, и он налагает на застройщиков множество требований.
Так, до долевого строительства допустят не каждую компанию. Застройщик должен иметь на банковском счёте минимум 10% от стоимости всего проекта, пишет сайт «Право.ру». Девелопера с долгами, а также другим незаконченным долгостроем, до проекта не допустят. Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.
Также к 1 января 2018 года создадут единую информационную систему жилищного строительства. Она покажет информацию о всех не введённых в эксплуатацию объектах долевого строительства.
Подробнее ознакомиться с документом можно на портале Правительства России.
Сегодня в России многие граждане пренебрегают правилами предосторожности при выборе застройщика и становятся обманутыми дольщиками. Так, новосибирцы уже 13 лет не могут дождаться, когда достроят их квартиры на Тульской. В знак протеста они уже несколько раз устраивали голодовку.
Однако в деле недавно появился просвет: власти внесли в законы правки, благодаря которым администрация сможет выделить земельные участки для застройщиков, которые в обмен на это закончат стройку на Тульской.
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Думаю, Путину достаточно произнести одно: "При мне пенсионный возраст меняться не будет !", и этого будет достаточно для властвования еще 6 лет без помощи всевозможных чуровых и прочих умных избиркомов .
(Все внешние враги уйдут на второй план, ... .)
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Ну вот еще один налог-побор с работяг, под видом оФФигенной заботы о людях. Думаете его Строительная компания будет платить? Добавят в цену квартиры!
А куда и кому эти проценты уйдут? На войнушку царя и Сирия наш?