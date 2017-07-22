Дольщики смогут рассчитывать на компенсацию или продолжение строительства дома, если застройщик обанкротится.

Средства им выделят из фонда долевого строительства. Соответствующий закон накануне в третьем чтении приняла Госдума, и он налагает на застройщиков множество требований.

Так, до долевого строительства допустят не каждую компанию. Застройщик должен иметь на банковском счёте минимум 10% от стоимости всего проекта, пишет сайт «Право.ру». Девелопера с долгами, а также другим незаконченным долгостроем, до проекта не допустят. Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Также к 1 января 2018 года создадут единую информационную систему жилищного строительства. Она покажет информацию о всех не введённых в эксплуатацию объектах долевого строительства.

Подробнее ознакомиться с документом можно на портале Правительства России.

Сегодня в России многие граждане пренебрегают правилами предосторожности при выборе застройщика и становятся обманутыми дольщиками. Так, новосибирцы уже 13 лет не могут дождаться, когда достроят их квартиры на Тульской. В знак протеста они уже несколько раз устраивали голодовку.

Однако в деле недавно появился просвет: власти внесли в законы правки, благодаря которым администрация сможет выделить земельные участки для застройщиков, которые в обмен на это закончат стройку на Тульской.







