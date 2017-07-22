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Недвижимость и строительство

Обманутых дольщиков больше не будет: в России приняли долгожданный закон

Сегодня 09:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rabochy-put.ru

Дольщики смогут рассчитывать на компенсацию или продолжение строительства дома, если застройщик обанкротится.

Средства им выделят из фонда долевого строительства. Соответствующий закон накануне в третьем чтении приняла Госдума, и он налагает на застройщиков множество требований.

Так, до долевого строительства допустят не каждую компанию. Застройщик должен иметь на банковском счёте минимум 10% от стоимости всего проекта, пишет сайт «Право.ру». Девелопера с долгами, а также другим незаконченным долгостроем, до проекта не допустят. Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.

Также к 1 января 2018 года создадут единую информационную систему жилищного строительства. Она покажет информацию о всех не введённых в эксплуатацию объектах долевого строительства.

Подробнее ознакомиться с документом можно на портале Правительства России.

Сегодня в России многие граждане пренебрегают правилами предосторожности при выборе застройщика и становятся обманутыми дольщиками. Так, новосибирцы уже 13 лет не могут дождаться, когда достроят их квартиры на Тульской. В знак протеста они уже несколько раз устраивали голодовку.

Однако в деле недавно появился просвет: власти внесли в законы правки, благодаря которым администрация сможет выделить земельные участки для застройщиков, которые в обмен на это закончат стройку на Тульской.




Комментарии 4
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Я так кумекаю:
21 0
Сейчас, накануне президентских "выборов", словесно все станет лавинообразно хорошеть !
Думаю, Путину достаточно произнести одно: "При мне пенсионный возраст меняться не будет !", и этого будет достаточно для властвования еще 6 лет без помощи всевозможных чуровых и прочих умных избиркомов .
(Все внешние враги уйдут на второй план, ... .)
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1
21 1
Помимо этого, компания теперь обязана отчислять в фонд 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве.
_____________
Ну вот еще один налог-побор с работяг, под видом оФФигенной заботы о людях. Думаете его Строительная компания будет платить? Добавят в цену квартиры!
А куда и кому эти проценты уйдут? На войнушку царя и Сирия наш?
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местный-2
10 0
Фонд уже зарегистрировал свои отделения(фирмы однодневки) в офшорах?
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z
0 0
Фонд уже зарегистрировал свои отделения(фирмы однодневки) в офшорах?
Тихо не пали конторку
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