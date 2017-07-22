Садоводы в Кузбассе могут избавиться от излишков урожая, сдав его за деньги предпринимателям.

Это, в частности, Кемеровский Областной союз потребительских обществ. Он находится в Кемерове на проспекте Советском, дом 6. Телефон 8 (3842) 754−231. Также сдать лишний урожай можно в НПО «Здоровое питание» в посёлке Металлплощадка, на Спортивной, 3а. Номер телефона 8−923−614−7190, сообщили в администрации Новокузнецка.

В Новокузнецке при нужном объёме излишков урожая в садовые товарищества могут выехать «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» из Осинников (контактный номер 8 (3843) 71−40−031) и потребительское общество «Селянка-Р» (звонить по телефону 8(3843) 723−624).