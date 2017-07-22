Садоводы в Кузбассе могут избавиться от излишков урожая, сдав его за деньги предпринимателям.
Это, в частности, Кемеровский Областной союз потребительских обществ. Он находится в Кемерове на проспекте Советском, дом 6. Телефон 8 (3842) 754−231. Также сдать лишний урожай можно в НПО «Здоровое питание» в посёлке Металлплощадка, на Спортивной, 3а. Номер телефона 8−923−614−7190, сообщили в администрации Новокузнецка.
В Новокузнецке при нужном объёме излишков урожая в садовые товарищества могут выехать «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» из Осинников (контактный номер 8 (3843) 71−40−031) и потребительское общество «Селянка-Р» (звонить по телефону 8(3843) 723−624).
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Барыги, покупают по 5 копеек, продают по рублю.