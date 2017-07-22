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Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает

Кузбасские садоводы смогут заработать на излишках урожая

Сегодня 11:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay

Садоводы в Кузбассе могут избавиться от излишков урожая, сдав его за деньги предпринимателям.

Это, в частности, Кемеровский Областной союз потребительских обществ. Он находится в Кемерове на проспекте Советском, дом 6. Телефон 8 (3842) 754−231. Также сдать лишний урожай можно в НПО «Здоровое питание» в посёлке Металлплощадка, на Спортивной, 3а. Номер телефона 8−923−614−7190, сообщили в администрации Новокузнецка.

В Новокузнецке при нужном объёме излишков урожая в садовые товарищества могут выехать «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город» из Осинников (контактный номер 8 (3843) 71−40−031) и потребительское общество «Селянка-Р» (звонить по телефону 8(3843) 723−624).

Комментарии 4
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1
8 0
Предприниматели? )))
Барыги, покупают по 5 копеек, продают по рублю.
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клавдия
4 2
при такой погоде как-бы не пришлось самим покупать овощи впрок(( урожая то нет....продавать нечего((
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z
0 0
Так вот кто принимает, что выкопано ночью у вас на огороде.
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садовод
0 0
при такой погоде как-бы не пришлось самим покупать овощи впрок(( урожая то нет....продавать нечего((
Так работать надо, а не в интернете пиндеть, и урожай будет !
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