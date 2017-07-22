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Проезд в маршрутках Новокузнецка всё-таки подорожает

В ОСАГО новые правки о возмещении ущерба

Сегодня 12:30
446
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sm-imperia.ru

В ОСАГО появятся новые правки, которые упростят возмещение ущерба при групповых авариях.

При ДТП, где поучаствовали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не виновника аварии. Эти поправки в ОСАГО внесёт Банк России. Предполагается, что они облегчат жизнь автовладельцам.

Помимо этого, если у хотя бы одного из водителей не окажется полиса ОСАГО, прямого возмещения убытков от своего страховщика участники аварии не получат. В этом случае автовладельцам придётся подавать документы в компанию виновника.

Поправки действительно облегчат жизнь водителям, считают эксперты «Известий». Но не исключено, что таким образом страховщики добиваются отпуска цен на ОСАГО.

Новые правила возмещения убытков вступят в силу в сентябре.

Не так давно в России вступили в силу новые правила возмещения ущерба по ОСАГО. Теперь вместо денежной компенсации водителям, получившим полис после 28 апреля 2017 года, ремонтируют автомобиль.

Как уже писал ВашГород.ру, также в Минфине собирались освободить пешеходов от компенсации за ущерб, который они нанесли в ходе аварии автомобилю.

Комментарии 2
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Как уже писал ВашГород.ру, также в Минфине собирались освободить пешеходов от компенсации за ущерб, который они нанесли в ходе аварии автомобилю.
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Зашибись. Мало того, что приучили, что пешеход король на пешеходном переходе, хотя тоже должен "убедиться, что его пропускают". Так тут вообще, прыгай под машину, и ходи как и где хочешь.
Это "писец" товарищи.
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В мегаполисах давно научились "разводилить" страховые компанейро. Чего у нас стесняются?
Осагейро нужно богатым, чтобы не трясти бедных на ущерб, а получать баблище без его участия ... бедные ежегодненько оплачивают возможный ущерб, которые могут причинить богатеньким?
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