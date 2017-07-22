В ОСАГО появятся новые правки, которые упростят возмещение ущерба при групповых авариях.
При ДТП, где поучаствовали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не виновника аварии. Эти поправки в ОСАГО внесёт Банк России. Предполагается, что они облегчат жизнь автовладельцам.
Помимо этого, если у хотя бы одного из водителей не окажется полиса ОСАГО, прямого возмещения убытков от своего страховщика участники аварии не получат. В этом случае автовладельцам придётся подавать документы в компанию виновника.
Поправки действительно облегчат жизнь водителям, считают эксперты «Известий». Но не исключено, что таким образом страховщики добиваются отпуска цен на ОСАГО.
Новые правила возмещения убытков вступят в силу в сентябре.
Не так давно в России вступили в силу новые правила возмещения ущерба по ОСАГО. Теперь вместо денежной компенсации водителям, получившим полис после 28 апреля 2017 года, ремонтируют автомобиль.
Как уже писал ВашГород.ру, также в Минфине собирались освободить пешеходов от компенсации за ущерб, который они нанесли в ходе аварии автомобилю.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
----------------------
Зашибись. Мало того, что приучили, что пешеход король на пешеходном переходе, хотя тоже должен "убедиться, что его пропускают". Так тут вообще, прыгай под машину, и ходи как и где хочешь.
Это "писец" товарищи.
Осагейро нужно богатым, чтобы не трясти бедных на ущерб, а получать баблище без его участия ... бедные ежегодненько оплачивают возможный ущерб, которые могут причинить богатеньким?