В ОСАГО появятся новые правки, которые упростят возмещение ущерба при групповых авариях.

При ДТП, где поучаствовали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не виновника аварии. Эти поправки в ОСАГО внесёт Банк России. Предполагается, что они облегчат жизнь автовладельцам.

Помимо этого, если у хотя бы одного из водителей не окажется полиса ОСАГО, прямого возмещения убытков от своего страховщика участники аварии не получат. В этом случае автовладельцам придётся подавать документы в компанию виновника.

Поправки действительно облегчат жизнь водителям, считают эксперты «Известий». Но не исключено, что таким образом страховщики добиваются отпуска цен на ОСАГО.

Новые правила возмещения убытков вступят в силу в сентябре.

Не так давно в России вступили в силу новые правила возмещения ущерба по ОСАГО. Теперь вместо денежной компенсации водителям, получившим полис после 28 апреля 2017 года, ремонтируют автомобиль.

Как уже писал ВашГород.ру, также в Минфине собирались освободить пешеходов от компенсации за ущерб, который они нанесли в ходе аварии автомобилю.