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«ВКонтакте» обрадовала пользователей новой удобной программой

Сегодня 14:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sputniknewslv

Общаться во «ВКонтакте» стало проще.

Соцсеть выпустила официальную версию своего мессенджера. Программа позволяет общаться с другими пользователями «ВКонтакте», создавать общие беседы, присылать файлы и так далее. Приложение в тестовом режиме было доступно ещё зимой, но сейчас разработчики устранили ошибки программы и добавили новые функции.

Вот как выглядит интерфейс мессенджера, который разработчики представили в стиле «Игры Престолов».

В новой версии обновили дизайн, добавили аудиоплеер. Длинные гиперссылки отражаются в переписке компактно. Также программа запоминает папку, откуда пользователь загружал предыдущий файл.

Приложение VK Messenger доступно всем пользователям «ВКонтакте» на Windows (начиная от 7-й версии), MacOS (начиная с 10.9), Linux (2.0) и Ubuntu (14.04).

«ВКонтакте» постоянно развивается, превращаясь из обычной соцсети в многофункциональную площадку. Например, портал недавно выпустил собственные сим-карты и пригласил участвовать в реалити-шоу.

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