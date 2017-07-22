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Здоровый город

Россиянам грозит принудительное лечение от пьянства

Сегодня 15:30
147
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Госдуму внесли проект закона по принудительному лечению алкоголиков.

Избавляться от зелёного змия придётся тем, кто пьяным совершил уголовное или административное преступление, и у кого медики подтвердят алкогольную зависимость.

Ежегодно в России от пьянства погибают 500 000 человек, пишет «МедПортал». В 2016 году в состоянии алкогольного опьянения совершили 440 000 преступлений. А в 70% случаев убийства происходят после распития спиртного. Помимо этого, алкоголь занимает третье место в списке причин смертности россиян после сердечно-сосудистых болезней и рака.

Закон в первом чтении в Госдуме рассмотрят осенью.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее Минздрав предлагал ограничить скрытую рекламу алкоголя. Также медики заявляли о необходимости запретить торговлю спиртным в выходные.



Комментарии 3
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Я так кумекаю:
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Смысла лечить не вижу.
Лучше в принудительном порядке ВОЦЕРКВИТЬ !!!
Камуняки, вон, воцерквились - отказались от атеизма, - марсистско- ленинская убежденность улетучилась - как не бывало, и не пьют, объединившись вокруг коньюнктурной "идеи" - счастливы оборотни, ничего !?
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z
0 0
В России нет пьянства. Есть народ, который спаивают.
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Крокус
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В России нет пьянства. Есть народ, который спаивают.
Смирнов, завязывай бухать, а то и тебя вылечим )
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