В Госдуму внесли проект закона по принудительному лечению алкоголиков.

Избавляться от зелёного змия придётся тем, кто пьяным совершил уголовное или административное преступление, и у кого медики подтвердят алкогольную зависимость.

Ежегодно в России от пьянства погибают 500 000 человек, пишет «МедПортал». В 2016 году в состоянии алкогольного опьянения совершили 440 000 преступлений. А в 70% случаев убийства происходят после распития спиртного. Помимо этого, алкоголь занимает третье место в списке причин смертности россиян после сердечно-сосудистых болезней и рака.

Закон в первом чтении в Госдуме рассмотрят осенью.

Как уже писал ВашГород.ру, ранее Минздрав предлагал ограничить скрытую рекламу алкоголя. Также медики заявляли о необходимости запретить торговлю спиртным в выходные.





